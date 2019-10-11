«Не понимала, что происходит, коленки тряслись»: пять фактов о новосибирской участнице шоу «Голос»

Валерия Миронова прожила в Новосибирске три года, а потом переехала в Москву, чтобы продолжить учиться вокалу Фото: Валерия Миронова

Сегодня, 11 октября, на Первом канале начинается новый, восьмой, сезон шоу «Голос» — в популярный проект попала бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова Валерия Миронова. Корреспондент НГС поговорила с 21-летней вокалисткой и узнала пять интересных фактов о ней и её участии в этом шоу.

Попасть в шоу «Голос» девушке удалось только со второй попытки

По словам певицы, подать заявку на участие в шоу «Голос» её уже давно убеждали друзья, знакомые и коллеги. Но девушка решилась не сразу. Поначалу на эти предложения она отвечала, что для участия в конкурсе ей стоит ещё поработать над своим вокалом.



— Я говорила: «Нет, ребята, подождите, мне сначала нужно научиться петь, а потом я уже пойду туда», — рассказывает Валерия Миронова.

Потом она пришла к выводу, что процесс учёбы сам по себе бесконечен, что вокалу можно учиться всю жизнь и что раз уж сейчас она учится и живёт в Москве, то стоит использовать свой шанс и попробовать попасть в телешоу.

Заявки на участие в «Голосе» вокалистка подавала два сезона подряд. В прошлом году ответа не дождалась, а в этом её пригласили на очный кастинг.

Чтобы оказаться в телепроекте, Валерии пришлось учиться вокалу 15 лет

Сейчас Валерии Мироновой 21 год, вокалом она начала заниматься в шесть. Сначала пела в ансамбле при Дворце культуры в своём родном посёлке в Якутии. Позже начала выступать сольно (при том же Дворце культуры) и даже выезжать на маленькие гастроли.

В 16 лет девушка переехала в Новосибирск и поступила в музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова, чтобы научиться профессиональному эстрадно-джазовому пению. В общей сложности в Новосибирске Валерия Миронова прожила три года.



— Там моё музыкальное становление, я считаю, прошло: я училась в музыкальном колледже имени Мурова, это был мой первый большой город, так как я родилась в поселке, это было что-то новое для меня, — вспоминает вокалистка.

Девушка уточнила, что позже она перевелась в Москву и сейчас учится в Государственном джазовом колледже при академии имени Гнесиных. Выступает она как сольно, так и в составе джазовой а капелла-группы SunVoice, которая раньше также базировалась в Новосибирске, а позже в полном составе переехала в столицу.



Бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа попала в шоу «Голос» после второй заявки Фото: Валерия Миронова

Валерия мечтала о том, чтобы её наставником в телепроекте стал Константин Меладзе

В очном кастинге шоу «Голос», по словам Валерии Мироновой, принимали участие 500 человек, каждый из которых должен был продемонстрировать свои вокальные возможности. На прослушивании присутствовал в том числе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта — именно за ним оставалось последнее слово при принятии решений по тому или иному участнику кастинга.



Валерия Миронова исполнила фрагменты двух песен — англоязычной (Poker face Леди Гаги) и русскоязычной («Мне с детства снилась высота» Александры Пахмутовой), немного рассказала о себе и уже в конце услышала, что её берут в шоу.

После этого певица приняла участие в первом этапе телепроекта — «Слепых прослушиваниях». На этом этапе наставники сидят к вокалистам спиной и поворачиваются только в том случае, если им нравится исполнение песни и они хотят взять конкурсанта в свою команду.

Валерия Миронова уточнила, что в этом сезоне в состав жюри вошли Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Идя на «Слепые прослушивания», бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа особенно хотела попасть к последнему.

— Почему-то больше я склонялась к Константину Меладзе. Я следила и за прошлогодним сезоном, мне нравилось очень, какие песни он подбирал, как он работал с ребятами, — пояснила участница шоу.

В прошлом сезоне «Голоса» участвовал её бойфренд

Валерия Миронова уточнила, что в прошлом сезоне шоу «Голос» принимал участие её молодой человек Сергей Архипов — руководитель а капелла-группы SunVoice. На этапе слепых прослушиваний он исполнил джазовую композицию On the sunny side of the street («На солнечной стороне улицы»). Несмотря на восхищение зрителей, никто из наставников к вокалисту не повернулся. По мнению судей, Сергей был «слишком безупречен».



— Бывает такое, человек слишком хорошо поёт, слишком подготовлен, слишком образован, безупречен. Спел — комар носа не подточит, но, видимо, не хватило какого-то отклонения от нормы, это неотъемлемая часть нашей профессии, — заключил тогда Константин Меладзе.

По мнению самого Сергея Архипова, старый состав наставников «Голоса» оценил бы его выступление выше.

— Рассчитывал, что в наставниках будут Агутин, Градский, Пелагея — старый состав, они больше понимают эту музыку, оказалось, другой состав — это не те люди. Они хорошие по-своему, но немного изменился формат. Кто готовил народную, классическую или джазовую музыку, они не в приоритете. После того как я всё спел, ушел за кулисы, общался с продюсерами, редакторами шоу — они были удивлены, что меня не взяли. Они рассчитывали, что я со своим номером пойду дальше, — делился тогда экс-участник «Голоса» своими впечатлениями с корреспондентом НГС.



Вокалом Валерия Миронова занимается с шести лет Фото: Валерия Миронова

На «Слепых прослушиваниях» вокалистка исполняла песню Леди Гаги в собственной аранжировке



По словам Валерии Мироновой, на «Слепых прослушиваниях» у неё дрожали коленки, но тем менее она чувствовала уверенность в своих силах. Запись эфира состоялась 29 августа. Бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа спела наставникам песню Леди Гаги Poker face, но не в классической (как на очном кастинге), а в нестандартной аранжировке, которую придумала вместе со своим молодым человеком.

Певица уточнила, что аранжировка, с которой она выступала, — это «сборная солянка» из разных стилей: западной эстрадной музыки, джаза и рока. Поэтому вокалистка сомневалась, понравится ли это произведение наставникам.

— Аранжировка, честно, получилась сложной: были использованы всякие разные джазовые фишки, приколюхами даже их можно назвать, имитация музыкального инструмента была использована — имитация тромбона голосом. Насколько это получилось в эфире, я уже не помню, к сожалению. Посмотрим! — говорит Валерия Миронова.

Девушка пояснила, что пока не знает, когда именно выйдет в эфир выпуск шоу, в котором можно будет её увидеть. Также до эфира она не имеет права раскрывать результаты «Слепых прослушиваний».

