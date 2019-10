«Не понимала, что происходит, коленки тряслись»: пять фактов о новосибирской участнице шоу «Голос»

Валерия Миронова исполнила фрагменты двух песен — англоязычной (Poker face Леди Гаги) и русскоязычной («Мне с детства снилась высота» Александры Пахмутовой), немного рассказала о себе и уже в конце услышала, что её берут в шоу.



После этого певица приняла участие в первом этапе телепроекта — «Слепых прослушиваниях». На этом этапе наставники сидят к вокалистам спиной и поворачиваются только в том случае, если им нравится исполнение песни и они хотят взять конкурсанта в свою команду.



Валерия Миронова уточнила, что в этом сезоне в состав жюри вошли Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Идя на «Слепые прослушивания», бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа особенно хотела попасть к последнему.



— Почему-то больше я склонялась к Константину Меладзе. Я следила и за прошлогодним сезоном, мне нравилось очень, какие песни он подбирал, как он работал с ребятами, — пояснила участница шоу.



В прошлом сезоне «Голоса» участвовал её бойфренд



Валерия Миронова уточнила, что в прошлом сезоне шоу «Голос» принимал участие её молодой человек Сергей Архипов — руководитель а капелла-группы SunVoice. На этапе слепых прослушиваний он исполнил джазовую композицию On the sunny side of the street («На солнечной стороне улицы»). Несмотря на восхищение зрителей, никто из наставников к вокалисту не повернулся. По мнению судей, Сергей был «слишком безупречен».