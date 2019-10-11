Весной залюбуемся: на Михайловской набережной посадили 30 тысяч тюльпанов

Сегодня, 11 октября, на Михайловской набережной Новосибирска высадили больше 30 тысяч тюльпанов — садовники готовятся к фестивалю тюльпанов в 2020 году.
По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, луковицы тюльпанов привезли из Нидерландов.
Цветы высадили рядом со сценой и амфитеатром на Михайловской набережной.
Уже весной горожане смогут полюбоваться цветочной клумбой.
Недавно в Новосибирске прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации — 2019» — сотни новосибирцев одновременно пробежали на Михайловской набережной разные дистанции.