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Весной залюбуемся: на Михайловской набережной посадили 30 тысяч тюльпанов

Луковицы цветов привезли из Нидерландов — в следующем году тюльпаны зацветут

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Мероприятие проводилось в рамках подготовки к фестивалю в следующем году

Мероприятие проводилось в рамках подготовки к фестивалю в следующем году

Сегодня, 11 октября, на Михайловской набережной Новосибирска высадили больше 30 тысяч тюльпанов — садовники готовятся к фестивалю тюльпанов в 2020 году.

По задумке тюльпаны расцветут уже весной

По задумке тюльпаны расцветут уже весной

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, луковицы тюльпанов привезли из Нидерландов.

Высадкой цветов занимались около 60 человек

Высадкой цветов занимались около 60 человек

Цветы высадили рядом со сценой и амфитеатром на Михайловской набережной.

Луковицы тюльпанов привезли из Нидерландов

Луковицы тюльпанов привезли из Нидерландов

Уже весной горожане смогут полюбоваться цветочной клумбой.

В акции приняли участие мэрия и сотрудники магазина «Лента»

В акции приняли участие мэрия и сотрудники магазина «Лента»


Недавно в Новосибирске прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации — 2019» — сотни новосибирцев одновременно пробежали на Михайловской набережной разные дистанции.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    11 окт 2019 в 13:18

    Бабенки потянутся за селфи

    Алекс
    11 окт 2019 в 13:17

    Наши холопы, все цветы вырвут, перетопчут, луковицы выкопают!!!

    Иван Емельянов
    11 окт 2019 в 13:16

    Вы прикалываетесь? "По задумке тюльпаны расцветут уже весной" . А когда ещё то????