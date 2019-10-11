Новосибирские синоптики потратят 4,4 миллиона рублей на точные прогнозы

С новыми точными прогнозами новосибирцы будут реже попадать под внезапные дожди

Новосибирский гидрометцентр заказал себе новое оборудование — оно понадобилось синоптикам для составления более точных прогнозов.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 10 октября. Максимальная цена, которую синоптики готовы потратить на оборудование, — 4,4 миллиона рублей. Всего в закупку войдёт 39 инструментов и приборов, а также три специальных комплекта для измерений.

Как объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, новое оборудование поможет делать точные прогнозы и предупреждать об опасных погодных условиях.