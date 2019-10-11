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Новосибирские синоптики потратят 4,4 миллиона рублей на точные прогнозы

Прогнозы и предупреждения о плохой погоде должны стать точнее

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С новыми точными прогнозами новосибирцы будут реже попадать под внезапные дожди

С новыми точными прогнозами новосибирцы будут реже попадать под внезапные дожди

Новосибирский гидрометцентр заказал себе новое оборудование — оно понадобилось синоптикам для составления более точных прогнозов.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 10 октября. Максимальная цена, которую синоптики готовы потратить на оборудование, — 4,4 миллиона рублей. Всего в закупку войдёт 39 инструментов и приборов, а также три специальных комплекта для измерений.

Как объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, новое оборудование поможет делать точные прогнозы и предупреждать об опасных погодных условиях.

— Вообще говоря, любые прогнозы, предупреждения об опасных проявлениях погоды базируются на измерениях. Насколько я понимаю, мы заказываем приборы и оборудования для наших гидрологических постов, для наших подразделений, которые занимаются наблюдениями. Чем лучше мы их оснастим оборудованием, тем точнее будет исходная информация и, естественно, наши прогнозы и предупреждения будут более качественными, — рассказал Ягудин.

Сегодня синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток — когда будет тепло и сухо, читайте в нашем материале.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    11 окт 2019 в 12:51

    Шаманы новый бубен заказали?

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    11 окт 2019 в 12:48

    А нового Ягудина они не собираются установить?

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 12:58

    За 4 миллиона (по десятке в месяц) можно, к примеру, нанять каких-нибудь бабушек на работу в гидрометцентр и они по ломоте в суставах и по настроению будут давать прогноз, который по точности вполне вероятно будет даже лучше. На несколько лет денег должно хватить...))