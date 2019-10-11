Новосибирские синоптики потратят 4,4 миллиона рублей на точные прогнозы

Новосибирский гидрометцентр заказал себе новое оборудование — оно понадобилось синоптикам для составления более точных прогнозов.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 10 октября. Максимальная цена, которую синоптики готовы потратить на оборудование, — 4,4 миллиона рублей. Всего в закупку войдёт 39 инструментов и приборов, а также три специальных комплекта для измерений.
Как объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, новое оборудование поможет делать точные прогнозы и предупреждать об опасных погодных условиях.
— Вообще говоря, любые прогнозы, предупреждения об опасных проявлениях погоды базируются на измерениях. Насколько я понимаю, мы заказываем приборы и оборудования для наших гидрологических постов, для наших подразделений, которые занимаются наблюдениями. Чем лучше мы их оснастим оборудованием, тем точнее будет исходная информация и, естественно, наши прогнозы и предупреждения будут более качественными, — рассказал Ягудин.
Сегодня синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток — когда будет тепло и сухо, читайте в нашем материале.