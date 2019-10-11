Полиция пришла на Хилокский рынок с новым рейдом

Новосибирские полицейские устроили очередной рейд по выявлению мигрантов — это уже третий рейд МВД на Хилокский рынок, где 7 октября случилась массовая потасовка со стрельбой.



Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, новые проверки прошли и 9 октября.



— В ходе проведения мероприятий было проверено около 220 граждан ближнего зарубежья, 50 из которых доставлены в полицию. Правоохранителями составлено 6 протоколов по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.



У всех мигрантов, которых доставили в отделение полиции, взяли отпечатки пальцев.



В понедельник, 7 октября, возле Хилокского рынка прогремела стрельба. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.

