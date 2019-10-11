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Криминал
Стрельба на Хилокском рынке

Полиция пришла на Хилокский рынок с новым рейдом

У всех мигрантов-нелегалов сняли отпечатки пальцев

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Это уже третья проверка на Хилокском рынке после стрельбы на улице Малыгина

Это уже третья проверка на Хилокском рынке после стрельбы на улице Малыгина

Новосибирские полицейские устроили очередной рейд по выявлению мигрантов — это уже третий рейд МВД на Хилокский рынок, где 7 октября случилась массовая потасовка со стрельбой. 

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, новые проверки прошли и 9 октября.

— В ходе проведения мероприятий было проверено около 220 граждан ближнего зарубежья, 50 из которых доставлены в полицию. Правоохранителями составлено 6 протоколов по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

У всех мигрантов, которых доставили в отделение полиции, взяли отпечатки пальцев.

В понедельник, 7 октября, возле Хилокского рынка прогремела стрельба. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.

— На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Позже в региональном Минздраве рассказали, что во время разборки получили травмы пять человек.

После этого журналисты НГС выяснили, что конфликт случился между торговцами рынка и представителями группировки «Тамерлан». Большой репортаж о предыстории перестрелки читайте тут.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Честная Правда
    11 окт 2019 в 11:19

    Где итоги проверки ЧОП Тамерлана ?? если они у Гума стрелять начнут тоже замнут ?? черная наличка Хилокского рынка еще долго будет будоражить умы ...закрыть надо его как барахолку на Гусинке , рассадник коррупции , беззакония и бандитизма ! символ Локтя . как ни крути ...если не решит эту проблему ...прилипнет к нему как к Городецкому "горб Городецкого ".

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 11:21

    Когда ОПГ посадят всю? Где итоги проверки всех этих ЧОП и ТД?
    Че, только за машину мстить будут? Где отстранялки за допущение сей стрельбы?

    Диванный эксперт
    11 окт 2019 в 11:20

    У Тамерлана сняли отпечатки?