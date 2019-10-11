Новосибирский отель сложил тетрис из горничной, швабры и тряпок

Новосибирский отель River Park присоединился к мировому челленджу #tetrischallenge — отель показал, сколько нужных предметов прячется в тележке горничной.

Об участии отеля в челлендже рассказала специалист по PR и рекламе отеля River Park Яна Беренко.

— Визитная карточка любого отеля — это чистота его номеров. А она, увы, сама не появляется. За чистоту в отеле отвечают феи-горничные. И вот только не надо думать, что у них простая работа! Вовсе нет. Например, вы знали, что для того, чтобы убраться в номере категории стандарт, горничной необходимо совершить около ста действий. Бывают и сложные периоды, когда происходит внеплановый заезд, например, с задержанного рейса. Нужно всегда быть готовым к форс-мажорам. И служба горничных отеля River Park справляется с этим на отлично, — рассказала Яна Беренко.