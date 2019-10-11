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Развлечения

Новосибирский отель сложил тетрис из горничной, швабры и тряпок

Гостиница подхватила #tetrischallenge, который начали экстренные службы

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Отель&nbsp;River Park передал эстафету отелю «Горский»

Отель River Park передал эстафету отелю «Горский»

Новосибирский отель River Park присоединился к мировому челленджу #tetrischallenge — отель показал, сколько нужных предметов прячется в тележке горничной.

Об участии отеля в челлендже рассказала специалист по PR и рекламе отеля River Park Яна Беренко.

— Визитная карточка любого отеля — это чистота его номеров. А она, увы, сама не появляется. За чистоту в отеле отвечают феи-горничные. И вот только не надо думать, что у них простая работа! Вовсе нет. Например, вы знали, что для того, чтобы убраться в номере категории стандарт, горничной необходимо совершить около ста действий. Бывают и сложные периоды, когда происходит внеплановый заезд, например, с задержанного рейса. Нужно всегда быть готовым к форс-мажорам. И служба горничных отеля River Park справляется с этим на отлично, — рассказала Яна Беренко.

Отель показал, что находится в тележке каждой горничной

Отель показал, что находится в тележке каждой горничной

По её словам, отель решил показать, как важна работа горничной в работе отеля.

— Мы передаём эстафету отелю «Горский», — добавила Яна Беренко.

К челленджу уже присоединился футбольный клуб «Новосибирск» — команда выложила прямоугольник из двух игроков, формы и картины, которую им подарили в колонии. А накануне своих сотрудников и инвентарь раскладывала «Сибирская генерирующая компания». 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 11:12

    Что сделали с горничной. Что означает такая стойка и такое выражение лица..

    наги унаги
    11 окт 2019 в 11:15

    Участвовать в подобных съемках должны или приглашенные модели, или владельцы бизнеса. Иначе прокуратуре нужно заводить дело об использовании служебного положения для принуждения персонала к участию в съемках.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 11:10

    Хоть чем заняты. Лишь бы не работать. Хотя это умнее, чем в пробках стоять в любом случае:)