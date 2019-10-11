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Полиция пыталась разогнать обманутых дольщиков, устроивших голодовку перед зданием правительства

Официальная причина — силовики якобы заметили непозволительную надпись на куртке одной из участниц

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Обманутые дольщики решили устроить голодовку прямо под окнами главным чиновников региона

Обманутые дольщики решили устроить голодовку прямо под окнами главным чиновников региона

В эту пятницу, 11 октября, обманутые дольщики долгостроев в Новомарусино устроили голодовку перед зданием правительства Новосибирской области. Но попротестовать им удалось недолго: вмешались полицейские.

— Они разгоняют дольщиков из-за надписи на куртке одной из участниц. Там написано: «Голодовка, обманутые дольщики Новомарусино». Причём голодовка согласована, у нас есть разрешение. Непонятно в чём тогда провокация. Разгоняют по какой причине? — недоумевает читательница.

Дольщики собрались сегодня поставить перед правительством палатку и ночевать в ней. Вскоре после попытки разогнать голодовку к людям вышли представители правительства Новосибирской области.

Дольщики также прислали в редакцию НГС письмо, в котором обвинили правительство области в бездействии и заявили, что начинают бессрочную голодовку. 

«Дольщики ДЖН "Новомарусино" объявили о начале бессрочной голодовки по причине отсутствия каких-либо решений жилищного вопроса региональной властью. Без жилья осталось около 700 семей. Многие дольщики были вынуждены продавать свое жилье, брать кредиты, ипотеку и займы. Исчерпав возможности конструктивного диалога с властью, в отсутствие исполнения многих договоренностей и конкретных действий со стороны власти, дольщики Новомарусино объявляют бессрочную голодовку, которая лишний раз демонстрирует, что власти Новосибирской области не заботятся о нуждающихся в жилье гражданах», — говорится в сообщении дольщиков.

Дольщики угрожали голодовкой ещё в начале июля. Тогда на пикете они сообщили, что проведут голодовку в августе. Всего на акцию тогда пришло около 50 человек.

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    КОММЕНТАРИИ (34)

    Из Москвы
    11 окт 2019 в 10:39

    Согласованная голодовка. Какой же трэш

    вопрос
    11 окт 2019 в 10:35

    Полицаев не устраивает право граждан, которые им зарплату платят, мирно выражать недовольство? Пусть тогда пишут заявления на увольнение.

    vorov
    11 окт 2019 в 10:38

    Вот мы дожились, теперь и на голодовку разрешение надо спрашивать.