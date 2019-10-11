Полиция пыталась разогнать обманутых дольщиков, устроивших голодовку перед зданием правительства

В эту пятницу, 11 октября, обманутые дольщики долгостроев в Новомарусино устроили голодовку перед зданием правительства Новосибирской области. Но попротестовать им удалось недолго: вмешались полицейские.



— Они разгоняют дольщиков из-за надписи на куртке одной из участниц. Там написано: «Голодовка, обманутые дольщики Новомарусино». Причём голодовка согласована, у нас есть разрешение. Непонятно в чём тогда провокация. Разгоняют по какой причине? — недоумевает читательница.



Дольщики собрались сегодня поставить перед правительством палатку и ночевать в ней. Вскоре после попытки разогнать голодовку к людям вышли представители правительства Новосибирской области.