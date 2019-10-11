Полиция пыталась разогнать обманутых дольщиков, устроивших голодовку перед зданием правительства

В эту пятницу, 11 октября, обманутые дольщики долгостроев в Новомарусино устроили голодовку перед зданием правительства Новосибирской области. Но попротестовать им удалось недолго: вмешались полицейские.
— Они разгоняют дольщиков из-за надписи на куртке одной из участниц. Там написано: «Голодовка, обманутые дольщики Новомарусино». Причём голодовка согласована, у нас есть разрешение. Непонятно в чём тогда провокация. Разгоняют по какой причине? — недоумевает читательница.
Дольщики собрались сегодня поставить перед правительством палатку и ночевать в ней. Вскоре после попытки разогнать голодовку к людям вышли представители правительства Новосибирской области.
Дольщики также прислали в редакцию НГС письмо, в котором обвинили правительство области в бездействии и заявили, что начинают бессрочную голодовку.
«Дольщики ДЖН "Новомарусино" объявили о начале бессрочной голодовки по причине отсутствия каких-либо решений жилищного вопроса региональной властью. Без жилья осталось около 700 семей. Многие дольщики были вынуждены продавать свое жилье, брать кредиты, ипотеку и займы. Исчерпав возможности конструктивного диалога с властью, в отсутствие исполнения многих договоренностей и конкретных действий со стороны власти, дольщики Новомарусино объявляют бессрочную голодовку, которая лишний раз демонстрирует, что власти Новосибирской области не заботятся о нуждающихся в жилье гражданах», — говорится в сообщении дольщиков.
Дольщики угрожали голодовкой ещё в начале июля. Тогда на пикете они сообщили, что проведут голодовку в августе. Всего на акцию тогда пришло около 50 человек.