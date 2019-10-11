Недолго радовались: на улицу Кирова вернут выделенные полосы для автобусов

— Изначально дорожная разметка на участке дороги по улице Кирова от улицы Октябрьская магистраль до улицы Никитина была нанесена с нарушением существующей дислокации, в связи с чем в настоящее время сотрудниками МБУ города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» проводятся работы по её демаркированию и повторному нанесению в соответствии с установленными нормативами, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

То, что на улице Кирова частично закрасили разметку для выделенных полос в обоих направлениях, очевидцы заметили в начале этой недели. Например, на участке от ГПНТБ до входов на станцию метро «Октябрьская» и на мосту через Ипподромскую тогда исчезла только линия, отделяющая выделенную полосу от второго ряда. При этом на асфальте в крайних правых полосах остались буквы «А». А ещё раньше дорожники закрасили выделенную полосу на Ватутина.