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Дороги и транспорт

Недолго радовались: на улицу Кирова вернут выделенные полосы для автобусов

Спойлер: их нарисуют снова

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Дорожники стёрли разметку для выделенных полос, чтобы нарисовать её снова

Дорожники стёрли разметку для выделенных полос, чтобы нарисовать её снова

В мэрии Новосибирска объяснили, почему дорожники закрасили выделенные полосы для общественного транспорта на улице Кирова.

— Изначально дорожная разметка на участке дороги по улице Кирова от улицы Октябрьская магистраль до улицы Никитина была нанесена с нарушением существующей дислокации, в связи с чем в настоящее время сотрудниками МБУ города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» проводятся работы по её демаркированию и повторному нанесению в соответствии с установленными нормативами, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

То, что на улице Кирова частично закрасили разметку для выделенных полос в обоих направлениях, очевидцы заметили в начале этой недели. Например, на участке от ГПНТБ до входов на станцию метро «Октябрьская» и на мосту через Ипподромскую тогда исчезла только линия, отделяющая выделенную полосу от второго ряда. При этом на асфальте в крайних правых полосах остались буквы «А». А ещё раньше дорожники закрасили выделенную полосу на Ватутина

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    КОММЕНТАРИИ (25)

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    11 окт 2019 в 11:53

    Всё верно, полусы нужны для автобасув. Машина не травмай - объедет.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 11:52

    Мне кажется, мэрии надо создать комитет по отмазкам и косякам. Они столько тратят на это времени, что пора им выделить отдельные штатные единицы для оправданий.

    11 окт 2019 в 11:50

    Хватит это терпеть! Пора бы призвать мэра к ответу.