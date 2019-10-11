Новосибирец выпал с 8-го этажа на Хилокской

В ночь на пятницу, 11 октября, из окна многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска выпал мужчина — следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Происшествие случилось на улице Хилокской, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
По информации следователей, мужчина, гостивший у родственников, выпал из окна квартиры на 8-м этаже. Сколько лет было выпавшему, в Следственном комитете не уточнили.
Сейчас в случившемся разбираются следователи — они осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
— По результатам проверки будет принято решение, — добавил Дмитрий Чечулин.