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Происшествия

Новосибирец выпал с 8-го этажа на Хилокской

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи

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Происшествие случилось сегодня ночью в Ленинском районе Новосибирска&nbsp;

Происшествие случилось сегодня ночью в Ленинском районе Новосибирска 

В ночь на пятницу, 11 октября, из окна многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска выпал мужчина — следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Происшествие случилось на улице Хилокской, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По информации следователей, мужчина, гостивший у родственников, выпал из окна квартиры на 8-м этаже. Сколько лет было выпавшему, в Следственном комитете не уточнили. 

Сейчас в случившемся разбираются следователи — они осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. 

— По результатам проверки будет принято решение, — добавил Дмитрий Чечулин.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    ЫЫЫ
    11 окт 2019 в 10:46

    Неудивительно. В таком то месте.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 10:49

    Окна мыл.
    Где фото?