Сибиряк из мести сжёг личную машину полицейского

Инцидент произошел в конце августа. Двое пьяных местных жителей — 28-летний водитель и 21-летний пассажир — ездили на «Лифане» по Куйбышеву. Они съехали в кювет, но смогли своими силами вытащить автомобиль обратно на дорогу. В этот момент их заметили сотрудники ДПС, после непродолжительной погони они остановили и задержали водителя.

Следователи завершили расследование поджога автомобиля полицейского — по их версии, подозреваемый таким образом хотел отомстить за друга, которого сотрудники ДПС задержали под Новосибирском.

— В этот же день, в ночное время, 21-летний пассажир автомобиля «Лифан», недовольный законными действиями сотрудников ДПС ГИБДД по отношению к его 28-летнему знакомому, подошел к автомобилю марки «Лада Приора», находящегося в личном пользовании сотрудника ДПС ГИБДД, облил его легковоспламеняющейся горючей жидкостью и поджег. Далее злоумышленник с места преступления скрылся, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.



Подозреваемого задержали и посадили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Следователи уже передали дело в суд.

В конце сентября в Новосибирске в суд передали уголовное дело о поджоге кофейни «Академия кофе», который произошёл в октябре 2017 года.