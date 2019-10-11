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Криминал

Сибиряк из мести сжёг личную машину полицейского

Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы

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Мужчина сжег личный автомобиль сотрудника ДПС

Мужчина сжег личный автомобиль сотрудника ДПС

Следователи завершили расследование поджога автомобиля полицейского — по их версии, подозреваемый таким образом хотел отомстить за друга, которого сотрудники ДПС задержали под Новосибирском.

Инцидент произошел в конце августа. Двое пьяных местных жителей — 28-летний водитель и 21-летний пассажир — ездили на «Лифане» по Куйбышеву. Они съехали в кювет, но смогли своими силами вытащить автомобиль обратно на дорогу. В этот момент их заметили сотрудники ДПС, после непродолжительной погони они остановили и задержали водителя.

Сибиряк решил отомстить за задержание друга

Сибиряк решил отомстить за задержание друга

— В этот же день, в ночное время, 21-летний пассажир автомобиля «Лифан», недовольный законными действиями сотрудников ДПС ГИБДД по отношению к его 28-летнему знакомому, подошел к автомобилю марки «Лада Приора», находящегося в личном пользовании сотрудника ДПС ГИБДД, облил его легковоспламеняющейся горючей жидкостью и поджег. Далее злоумышленник с места преступления скрылся, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали и посадили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Следователи уже передали дело в суд. 

В конце сентября в Новосибирске в суд передали уголовное дело о поджоге кофейни «Академия кофе», который произошёл в октябре 2017 года.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    iugug
    11 окт 2019 в 10:13

    Задавить человека - 1.5 года в санаториии - поселении ,
    испортить машину - 5 лет тюрьмы ,

    вывод : машины главнее людей !

    Честная Правда
    11 окт 2019 в 10:18

    Сжечь личную Приору инспектора ДПС обычным гражданином - 5 лет тюрьмы !!!
    Дочке судьи сбить насмерть инспектора ДПС на Ипподромской - 2 года колонии поселения !!!
    Все что нужно знать про Россию , 21 век , путин .
    Помнить нужно такие вот дела , что бы потом делать правильный выбор. А память у народа к сожалению короткая !

    11 окт 2019 в 10:16

    А если б эта машина была простого гражданина? неужели б нашли виновного?