11 октября пятница
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 64.74
eur 71.30

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 64.74
eur 71.30

Все новости

Все новости
Происшествия
Подробности

Склад выгорел полностью: очевидцы сняли на видео утренний пожар на правом берегу Новосибирска

Сотрудникам МЧС пришлось задействовать пожарный катер, который из реки подавал воду на берег

Поделиться

3 425
6 Обсудить
Столб дыма был виден сразу в нескольких районах города

Столб дыма был виден сразу в нескольких районах города

Утром 11 октября в Железнодорожном районе Новосибирска загорелся склад с пластиковыми окнами — в тушении пожара участвовали 38 человек и пожарный катер.

По информации областного управления МЧС, огонь вспыхнул в хозяйственном помещении по адресу Понтонная, 22/1.

Пожарные локализовали открытые участки пламени в 7:27

Пожарные локализовали открытые участки пламени в 7:27

— Сообщение о пожаре поступило в 6:07. Горело складское помещение по хранению пластиковых окон. Пострадавших нет. Пожару присвоен высокий класс сложности из-за большой площади в 800 квадратных метров. Помимо основной пожарной техники применялся пожарный катер, который прямо из реки подавал воду по рукавам на берег. Задействовано было 12 единиц техники и 38 человек личного состава. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревшего здания. Причина пока не установлена, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Тот самый катер, с помощью которого тушили огонь

Тот самый катер, с помощью которого тушили огонь

В тушении принимали участие 38 человек, пожарный катер и 11 единиц техники

В тушении принимали участие 38 человек, пожарный катер и 11 единиц техники

— На месте работают сотрудники АО «РЭС». Когда пожарные приехали тушить склад, они задели столб с линией электропередач. Сейчас специалисты устраняют эту аварию, — передает корреспондент НГС с места пожара.

Специалисты АО «РЭС» уже приступили к ремонту

Специалисты АО «РЭС» уже приступили к ремонту

В редакцию НГС поступило и несколько видеозаписей, на которых видно, что помещения склада полностью выгорели.

На видео можно посмотреть, как склад выглядит внутри 

На месте происшествия работали полицейские, пожарные, спасатели МАСС и скорая помощь. Крыша здания держалась на деревянных стропилах: после того, как они сгорели — кровля обвалилась.

На месте происшествия работали все экстренные службы

На месте происшествия работали все экстренные службы

— Мы здесь занимались производством ПВХ изделий и окон. Сгорело всё, установить сумму ущерба пока сложно... Сумма будет круглой. Я приехал около 7 утра, когда пожар только начинался. Был виден открытый очаг, только-только крыша занялась. И в течение 20 минут огонь перекинулся на цех. Очевидцы говорят, что пожар начался с крыши. Не то короткое замыкание, не то автономное отопление, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

В конце прошлой недели в Заельцовском районе Новосибирска сгорели несколько домов — в их числе оказался Центр помощи погорельцам. Он с 2006 года собирал вещи для нуждающихся.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожарГУ МЧС

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    Грузчик
    11 окт 2019 в 10:21

    А нечего экономить на курилках и огнетушителях. Сами себе злобные буратины. И владельцы и сотрудники.

    Гость
    11 окт 2019 в 10:18

    У нас в городе что не пожар, то все выгорает полностью. Зачем вообще пожарные службы тогда нужны?

    ЧОПБОЮЛ
    11 окт 2019 в 10:14

    У каждого бизнеса свои риски. Кроме охранного, конечно: сиди себе, решай кроссворды. Ни складов, ни собственности, только стул от чтения новостей может подгореть.