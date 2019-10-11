Склад выгорел полностью: очевидцы сняли на видео утренний пожар на правом берегу Новосибирска

Утром 11 октября в Железнодорожном районе Новосибирска загорелся склад с пластиковыми окнами — в тушении пожара участвовали 38 человек и пожарный катер.

— Сообщение о пожаре поступило в 6:07. Горело складское помещение по хранению пластиковых окон. Пострадавших нет. Пожару присвоен высокий класс сложности из-за большой площади в 800 квадратных метров. Помимо основной пожарной техники применялся пожарный катер, который прямо из реки подавал воду по рукавам на берег. Задействовано было 12 единиц техники и 38 человек личного состава. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревшего здания. Причина пока не установлена, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

— На месте работают сотрудники АО «РЭС». Когда пожарные приехали тушить склад, они задели столб с линией электропередач. Сейчас специалисты устраняют эту аварию, — передает корреспондент НГС с места пожара.

В редакцию НГС поступило и несколько видеозаписей, на которых видно, что помещения склада полностью выгорели.

На месте происшествия работали полицейские, пожарные, спасатели МАСС и скорая помощь. Крыша здания держалась на деревянных стропилах: после того, как они сгорели — кровля обвалилась.

— Мы здесь занимались производством ПВХ изделий и окон. Сгорело всё, установить сумму ущерба пока сложно... Сумма будет круглой. Я приехал около 7 утра, когда пожар только начинался. Был виден открытый очаг, только-только крыша занялась. И в течение 20 минут огонь перекинулся на цех. Очевидцы говорят, что пожар начался с крыши. Не то короткое замыкание, не то автономное отопление, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.



В конце прошлой недели в Заельцовском районе Новосибирска сгорели несколько домов — в их числе оказался Центр помощи погорельцам. Он с 2006 года собирал вещи для нуждающихся.

