Прохожий погиб под поездом на станции Западная площадка

Сегодня утром поезд насмерть сбил прохожего в Ленинском районе Новосибирска — в ситуации разбирается транспортная полиция.
Информация о том, что на железнодорожной станции Западная площадка человек погиб под колёсами поезда, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО корреспонденту НГС подтвердили, что сегодня утром на железной дороге был «смертельно травмирован» человек.
— На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции для установления всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибшего, — сообщили в пресс-службе.
Более подробную информацию об этом происшествии в транспортной полиции пообещали предоставить позже.
В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР и в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиале ОАО «РЖД») трагедию пока не прокомментировали.
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Дополнение: После публикации новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО уточнили, что на Западной площадке погиб мужчина 1991 года рождения. Его сбил пассажирский поезд, который ехал из Омска в Новосибирск. Происшествие случилось около 7:00. По предварительной информации, мужчина переходил железную дорогу по предусмотренному переходу, не обращая внимания на запрещающие сигналы.
— В момент перехода находился в наушниках, — уточнили в транспортной полиции.
Весной в Новосибирской области погибла 14-летняя девочка — её сбил грузовой поезд между станциями Жеребцово и Сокур.