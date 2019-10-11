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Происшествия

Прохожий погиб под поездом на станции Западная площадка

В случившемся разбирается транспортная полиция

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа

Сегодня утром поезд насмерть сбил прохожего в Ленинском районе Новосибирска — в ситуации разбирается транспортная полиция.

Информация о том, что на железнодорожной станции Западная площадка человек погиб под колёсами поезда, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО корреспонденту НГС подтвердили, что сегодня утром на железной дороге был «смертельно травмирован» человек.

— На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции для установления всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибшего, — сообщили в пресс-службе.

Более подробную информацию об этом происшествии в транспортной полиции пообещали предоставить позже.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР и в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиале ОАО «РЖД») трагедию пока не прокомментировали.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Дополнение: После публикации новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО уточнили, что на Западной площадке погиб мужчина 1991 года рождения. Его сбил пассажирский поезд, который ехал из Омска в Новосибирск. Происшествие случилось около 7:00. По предварительной информации, мужчина переходил железную дорогу по предусмотренному переходу, не обращая внимания на запрещающие сигналы. 

— В момент перехода находился в наушниках, — уточнили в транспортной полиции.

Весной в Новосибирской области погибла 14-летняя девочка — её сбил грузовой поезд между станциями Жеребцово и Сокур.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    11 окт 2019 в 10:16

    Где фотография с места событий?

    11 окт 2019 в 10:15

    Почему-то я так и подумал, что товарищ шёл в наушниках. Конец немного предсказуем.

    11 окт 2019 в 09:45

    Адна и та-жы фота на все случии жысти? Ж-д палатно с украдинными кастылями с рельсавых паткладак.