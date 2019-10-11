Прохожий погиб под поездом на станции Западная площадка

Сегодня утром поезд насмерть сбил прохожего в Ленинском районе Новосибирска — в ситуации разбирается транспортная полиция.



Информация о том, что на железнодорожной станции Западная площадка человек погиб под колёсами поезда, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».



В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО корреспонденту НГС подтвердили, что сегодня утром на железной дороге был «смертельно травмирован» человек.



— На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции для установления всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибшего, — сообщили в пресс-службе.

