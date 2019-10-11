На правом берегу Новосибирска загорелся склад с пластиковыми окнами

Утром 11 октября на улице Понтонной в Железнодорожном районе Новосибирска загорелся склад с пластиковыми окнами — дым от пожара новосибирцы видели в разных районах города. По оперативной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в здании по адресу ул. Понтонная, 22/1. — Горит одноэтажный склад с пластиковыми окнами. Погибших, пострадавших нет. Площадь — 800, крыша горит по всей площади Информация уточняется, — сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Пожар начался около 7:00. По информации в социальных сетях, сейчас пожарные вскрывают крышу склада, чтобы потушить пламя.

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В конце прошлой недели в Заельцовском районе Новосибирска сгорели несколько домов — в их числе оказался центр помощи погорельцам. Он с 2006 года собирал вещи для нуждающихся.

