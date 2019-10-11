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Происшествия

На правом берегу Новосибирска загорелся склад с пластиковыми окнами

Пожар начался рано утром

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Столб дыма был виден и разных районов Новосибирска

Столб дыма был виден и разных районов Новосибирска

Утром 11 октября на улице Понтонной в Железнодорожном районе Новосибирска загорелся склад с пластиковыми окнами — дым от пожара новосибирцы видели в разных районах города.

По оперативной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в здании по адресу ул. Понтонная, 22/1.

— Горит одноэтажный склад с пластиковыми окнами. Погибших, пострадавших нет. Площадь — 800, крыша горит по всей площади Информация уточняется, — сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожар начался около 7:00. По информации в социальных сетях, сейчас пожарные вскрывают крышу склада, чтобы потушить пламя. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, а также если сделали фото или сняли видео, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

В конце прошлой недели в Заельцовском районе Новосибирска сгорели несколько домов — в их числе оказался центр помощи погорельцам. Он с 2006 года собирал вещи для нуждающихся.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    ПОКА НЕТ
    11 окт 2019 в 08:44

    Ну по крайней мере это лучше, чем если бы в Пластиковом районе загорелся склад с железнодорожными окнами.

    Тамерлан
    11 окт 2019 в 08:44

    Сами виноваты, не отстегнули вовремя.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 08:38

    Теперь окна станут дороже.