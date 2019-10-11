В Новосибирском зоопарке родился малыш кинкажу: его пришлось выкармливать вручную

Кинкажу содержатся в Новосибирском зоопарке с 2007 года Фото: zoonovosib.ru

В Новосибирском зоопарке родился детёныш кинкажу — крошечного представителя семейства енотовых выкармливают вручную. Информация о рождении и выкармливании кинкажу появилась на официальном сайте зоопарка утром 11 октября. — Сотрудники Новосибирского зоопарка искусственно выкармливают детеныша кинкажу. Самка не смогла кормить малыша, и поэтому заботы о нем взяли на себя зоотехники и ветеринары. За всю историю Новосибирского зоопарка это первый случай искусственного выкармливания кинкажу, — сообщается на сайте зоопарка.

В зоопарке рассказали, что кинкажу родился 26 августа. Выкармливать малыша вручную пришлось из-за того, что у самки не было молока. — Мы даем ему через соску смесь, разработанную для щенков. Конечно, это не мамино молоко, но состав подходит для малышей этого вида. Маленький кинкажу растет, набирает вес, развивается. Бутылочку с соской уже поменяли, взяв размер побольше. Кормить малыша кинкажу нужно круглосуточно, через равные промежутки времени, как новорожденного ребенка — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Малыш родился в конце августа, но рассказали о нём только в октябре Фото: zoonovosib.ru