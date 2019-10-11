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В Новосибирском зоопарке родился малыш кинкажу: его пришлось выкармливать вручную

При рождении детёныш помещался в женскую ладонь

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Кинкажу содержатся в Новосибирском зоопарке с 2007 года

Кинкажу содержатся в Новосибирском зоопарке с 2007 года

В Новосибирском зоопарке родился детёныш кинкажу — крошечного представителя семейства енотовых выкармливают вручную.

Информация о рождении и выкармливании кинкажу появилась на официальном сайте зоопарка утром 11 октября.

— Сотрудники Новосибирского зоопарка искусственно выкармливают детеныша кинкажу. Самка не смогла кормить малыша, и поэтому заботы о нем взяли на себя зоотехники и ветеринары. За всю историю Новосибирского зоопарка это первый случай искусственного выкармливания кинкажу, — сообщается на сайте зоопарка.

В зоопарке рассказали, что кинкажу родился 26 августа. Выкармливать малыша вручную пришлось из-за того, что у самки не было молока.

— Мы даем ему через соску смесь, разработанную для щенков. Конечно, это не мамино молоко, но состав подходит для малышей этого вида. Маленький кинкажу растет, набирает вес, развивается. Бутылочку с соской уже поменяли, взяв размер побольше. Кормить малыша кинкажу нужно круглосуточно, через равные промежутки времени, как новорожденного ребенка — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Малыш родился в конце августа, но рассказали о нём только в октябре

Малыш родился в конце августа, но рассказали о нём только в октябре

При рождении кинкажу был настолько маленьким, что помещался в женскую ладонь. Манеж-лежанку для него пришлось делать из меховой шапки.

Справка: кинкажу распространен в Южной Америке, от Мексики до Боливии. Внесен в Международную Красную книгу, в Приложение III Конвенции о международной торговле. Ведёт ночную жизнь. Питается фруктами, цветами и листьями, а также поедает насекомых и других мелких животных. В Новосибирском зоопарке содержится с 2007 года.

Летом сотрудники зоопарка сообщили о том, что получили из Чехии самца желтощёкого хохлатого гиббона. Теперь у него есть пара — самку привезли из словацкого города Бойнице, уточнили сотрудники зоопарка. Этот вид гиббонов считается вымирающим. Природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания желтощёких хохлатых гиббонов. 

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