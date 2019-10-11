Лето кончилось: автобусы перестанут увозить из Новосибирска дачников

С 14 октября перестанут ходить дачные автобусы — информация об этом появилась на сайте министерства транспорта Новосибирской области.
Дачные автобусы перестанут курсировать до дач в Новосибирском, Коченёвском и Колыванском районах области.
— Традиционно во второе воскресенье октября в регионе завершаются пассажирские перевозки по дачным маршрутам. Это обусловлено окончанием дачного сезона, резким падением пассажиропотока и наступлением неблагоприятных погодных условий, — сообщается на официальном сайте областного минтранса.
С 14 октября перестанут ходить автобусы:
— № 105к («м. Заельцовская» — «с/о Красная рябина»);
— № 716 («Цветной проезд» — «с/о Ключи 1»);
— № 716д («Цветной проезд» — «с/о Ключи 3» им. Болдырева);
— № 717 («ул. Демакова» — «с/о Надежда 3»);
— № 717е («Нижняя Ельцовка» — «с/о Надежда-3»);
— № 718 («ул. Демакова» — «с/о Вера» — «с/о Полянка»);
— № 1702 («м. Заельцовская» — «с/о Рыбачий» — «с/о Аква»);
— № 1703 («м-н Телевизоры» — «с/о Ягодное» — «с/о Аква»);
— № 1705 («м. Заельцовская» — «с/о Ягодное»).
Также завершаются перевозки пассажиров по другим сезонным маршрутам.
А на днях на «умной» остановке на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска стал отображаться график движения автобусов из Академгородка.