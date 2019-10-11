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Дороги и транспорт

Лето кончилось: автобусы перестанут увозить из Новосибирска дачников

Власти объявили о закрытии маршрутов с 14 октября

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Дачные автобусы отправятся в последние рейсы уже в эти выходные

Дачные автобусы отправятся в последние рейсы уже в эти выходные

С 14 октября перестанут ходить дачные автобусы — информация об этом появилась на сайте министерства транспорта Новосибирской области.

Дачные автобусы перестанут курсировать до дач в Новосибирском, Коченёвском и Колыванском районах области.

— Традиционно во второе воскресенье октября в регионе завершаются пассажирские перевозки по дачным маршрутам. Это обусловлено окончанием дачного сезона, резким падением пассажиропотока и наступлением неблагоприятных погодных условий, — сообщается на официальном сайте областного минтранса.

С 14 октября перестанут ходить автобусы:

 № 105к («м. Заельцовская» — «с/о Красная рябина»);

№ 716 («Цветной проезд» — «с/о Ключи 1»);

№ 716д («Цветной проезд» — «с/о Ключи 3» им. Болдырева);

№ 717 («ул. Демакова» — «с/о Надежда 3»);

№ 717е («Нижняя Ельцовка» — «с/о Надежда-3»);

№ 718 («ул. Демакова» — «с/о Вера» — «с/о Полянка»);

№ 1702 («м. Заельцовская» — «с/о Рыбачий» — «с/о Аква»);

№ 1703 («м-н Телевизоры» — «с/о Ягодное» — «с/о Аква»);

№ 1705 («м. Заельцовская» — «с/о Ягодное»).

Также завершаются перевозки пассажиров по другим сезонным маршрутам.

А на днях на «умной» остановке на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска стал отображаться график движения автобусов из Академгородка.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 08:31

    Ну правильно, зачем транспорт гонять, если ездить уже никто не будет. Уже середина октября так-то.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 08:30

    Холодает, однако. А вроде только вот недавно рассаду на дачу перевозили. Быстро лето прошло, а хотелось бы ещё немного тепла, хоть бы на рыбалку съездить

    Некто Саша
    11 окт 2019 в 08:27

    Дача без машины, чистой воды мазохизм. Если есть дача, машина должна быть обязательно.