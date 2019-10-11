Новосибирский ресторатор приехал на шоу к Андрею Малахову, чтобы провести ДНК-тест своим детям

Супруги уже не в первый раз пришли на эфир к Андрею Малахову Фото: скриншот Russia.tv

Вечером в четверг, 10 октября, на телеканале «Россия» вышла передача Андрея Малахова «Прямой эфир», главными героями которой стал новосибирский ресторатор Валентин Скачков и его бывшая жена Анна. В начале передачи ведущий напомнил, что Скачковы в конце октября уже приезжали на шоу, чтобы выяснить отношения. Тогда Анна утверждала, что супруг её избивает. В конце передачи они договорились, что большая квартира в Новосибирске достанется женщине и трём их детям. Однако в этом выпуске Анна рассказала, что мужчина после эфира пытался вломиться в квартиру.

— Валентин в тот же день прилетел в Новосибирск, прислал мне фотографию ключей в двери. Сказал, что «я прорываюсь сюда, я хочу сюда зайти». Он думал, что я там же, в Новосибирске. Я пыталась его сдержать. Сказала, что не стоит этого делать. <...> Ему не дети нужны были, ему нужна была я. Мне пришлось признаться, сказать, что я нахожусь в Новосибирске. Тогда он пришёл в ярость, сказал: «Я заберу у тебя детей. Какое ты вообще имела право уехать, строить свою жизнь», — рассказала Анна Скачкова.



Валентин объяснил, что хочет находиться в квартире, поскольку она является его собственностью. Кроме того, он забрал младшего сына жить к себе. В квартире сейчас живут двое старших детей Скачковых и родители Анны. Валентин сказал, что решил провести ДНК-тест всем своим детям после 23 лет брака из-за поведения старшего сына.

Кроме того, гостями шоу стали также мать Валентина, две его любовницы, а также московский друг Анны, юрист Сергей. — Было проведено четыре ДНК-теста. Первые три ДНК-теста между Валентином и тремя детьми, которых родила Анна, и четвёртый ДНК-тест между Валентином и Семёном, сыном Татьяны (одна из любовниц. — Прим. ред.). Анна подозревает, что именно Валентин является его биологическим отцом, — объявила в конце передачи специалист ДНК-центра.

