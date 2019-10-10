Новосибирские баскетболистки обыграли соперниц из Литвы в Европейской лиге

Это уже вторая победа новосибирской команды

— Завершился матч между командами «Кибиркштис-МРУ» (Вильнюс) и «Динамо» (Новосибирская область). Наши землячки выиграли со счётом 74:44 у бронзового призёра чемпионата Литвы. В составе нашей команды отличились Мая-Мари Лэнглуа — 19 очков, Ольга Воробьёва — 18 очков и Джейми Скотт — 16 очков, — рассказал корреспонденту НГС генеральный менеджер клуба Сергей Анатольевич.

В четверг, 10 октября, баскетбольный клуб «Динамо» из Новосибирска обыграл соперниц из Литвы в рамках первого тура Европейской женской баскетбольной лиги.

Это уже не первая победа новосибирских баскетболисток на этом чемпионате. Вчера они обыграли белорусский клуб «Гродно». Игра закончилась со счётом 51:108 в пользу «Динамо».

В конце сентября баскетболистки обыграли команду из Казани и вышли в 1/4 Кубка России.