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Новосибирские баскетболистки обыграли соперниц из Литвы в Европейской лиге

Игра закончилась со счётом 74:44

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Это уже вторая победа новосибирской команды

Это уже вторая победа новосибирской команды

В четверг, 10 октября, баскетбольный клуб «Динамо» из Новосибирска обыграл соперниц из Литвы в рамках первого тура Европейской женской баскетбольной лиги. 

— Завершился матч между командами «Кибиркштис-МРУ» (Вильнюс) и «Динамо» (Новосибирская область). Наши землячки выиграли со счётом 74:44 у бронзового призёра чемпионата Литвы. В составе нашей команды отличились Мая-Мари Лэнглуа — 19 очков, Ольга Воробьёва — 18 очков и Джейми Скотт — 16 очков, — рассказал корреспонденту НГС генеральный менеджер клуба Сергей Анатольевич.

Это уже не первая победа новосибирских баскетболисток на этом чемпионате. Вчера они обыграли белорусский клуб «Гродно». Игра закончилась со счётом 51:108 в пользу «Динамо».

В конце сентября баскетболистки обыграли команду из Казани и вышли в 1/4 Кубка России.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    10 окт 2019 в 23:07

    Поставил на точный счет и выиграл 127 000 рублей.