С Красного проспекта уберут все бесплатные парковки

Власти Новосибирска решили отказаться от бесплатных парковок на Красном проспекте — вместо них от площади Свердлова до площади Калинина обустроят 431 платное стояночное место.
Как сообщил корреспонденту НГС депутат Александр Бурмистров, аукцион на установку паркоматов закончился сегодня, а завтра пройдёт определение подрядчика. Он уточнил, что новые парковки будут обустроены по всему Красному проспекту.
«Это 431 платное парковочное место на территории Красного проспекта от правительства (Красный проспект, 18. — Прим. ред.) до площади Калинина (Дуси Ковальчук, 179/2. — Прим. ред.), а также ЗАГС, НГАХА, карманы попали в этот лот. Там не будет никаких шлагбаумов, просто камера стоит, которая фиксирует, сколько времени стоит автомобиль. Будет установлен паркомат, и гражданин сможет оплатить удалённо. В Казани это всё работает через СМС и мобильное приложение», — объяснил Бурмистров.
По его словам, уже сейчас ясно, что парковки будут выполнены с нарушениями и могут затруднить движение транспорта.
За последние несколько лет в центре города заработали несколько платных парковок. На них можно постараться уложиться в бесплатный лимит, так как первые полчаса-час машина стоит бесплатно. Корреспонденты протестировали пять муниципальных городских парковок, которые открылись за последние два года. О том, почему такие парковки пустуют и какие есть проблемы в системе оплаты, — читайте в материале НГС.
Одна из платных парковок работает на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова. В начале февраля на улице Орджоникидзе, 18 открылась новая платная парковка, рассчитанная на 36 мест.
В начале января мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что платная парковка возле вокзала Новосибирск-Главный работает неэффективно.