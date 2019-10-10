С Красного проспекта уберут все бесплатные парковки

Власти Новосибирска решили отказаться от бесплатных парковок на Красном проспекте — вместо них от площади Свердлова до площади Калинина обустроят 431 платное стояночное место.

Как сообщил корреспонденту НГС депутат Александр Бурмистров, аукцион на установку паркоматов закончился сегодня, а завтра пройдёт определение подрядчика. Он уточнил, что новые парковки будут обустроены по всему Красному проспекту.

«Это 431 платное парковочное место на территории Красного проспекта от правительства (Красный проспект, 18. — Прим. ред.) до площади Калинина (Дуси Ковальчук, 179/2. — Прим. ред.), а также ЗАГС, НГАХА, карманы попали в этот лот. Там не будет никаких шлагбаумов, просто камера стоит, которая фиксирует, сколько времени стоит автомобиль. Будет установлен паркомат, и гражданин сможет оплатить удалённо. В Казани это всё работает через СМС и мобильное приложение», — объяснил Бурмистров.