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Дороги и транспорт

С Красного проспекта уберут все бесплатные парковки

Теперь, чтобы оставить свою машину, придётся заплатить

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В скором времени в Новосибирске появится 431 платное парковочное место

В скором времени в Новосибирске появится 431 платное парковочное место

Власти Новосибирска решили отказаться от бесплатных парковок на Красном проспекте — вместо них от площади Свердлова до площади Калинина обустроят 431 платное стояночное место.

Как сообщил корреспонденту НГС депутат Александр Бурмистров, аукцион на установку паркоматов закончился сегодня, а завтра пройдёт определение подрядчика. Он уточнил, что новые парковки будут обустроены по всему Красному проспекту.

«Это 431 платное парковочное место на территории Красного проспекта от правительства (Красный проспект, 18. — Прим. ред.) до площади Калинина (Дуси Ковальчук, 179/2. — Прим. ред.), а также ЗАГС, НГАХА, карманы попали в этот лот. Там не будет никаких шлагбаумов, просто камера стоит, которая фиксирует, сколько времени стоит автомобиль. Будет установлен паркомат, и гражданин сможет оплатить удалённо. В Казани это всё работает через СМС и мобильное приложение», — объяснил Бурмистров.

По его словам, уже сейчас ясно, что парковки будут выполнены с нарушениями и могут затруднить движение транспорта.

За последние несколько лет в центре города заработали несколько платных парковок. На них можно постараться уложиться в бесплатный лимит, так как первые полчаса-час машина стоит бесплатно. Корреспонденты протестировали пять муниципальных городских парковок, которые открылись за последние два года. О том, почему такие парковки пустуют и какие есть проблемы в системе оплаты, — читайте в материале НГС

Одна из платных парковок работает на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова. В начале февраля на улице Орджоникидзе, 18 открылась новая платная парковка, рассчитанная на 36 мест.

В начале января мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что платная парковка возле вокзала Новосибирск-Главный работает неэффективно

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    10 окт 2019 в 20:34

    «Парковки будут выполнены с нарушениями» и это мэрию не парит, главное что они будут платные.

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    10 окт 2019 в 20:34

    Отлично, что прикрыли халяву. Все должно быть платным. Времена СССР давно закончились. Капитализм.

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 20:35

    Отличная новость... Давно пора... А то автоведроводители совсем расслабились... Лично участвовал в этом приговоре...