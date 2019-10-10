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В «Ладу Весту» вставили автоматическую коробку — вариатор от «Ниссанов»

Вариатор Jatco ставится на модели Nissan и на кроссовер LADA XRAY Cross

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LADA Vesta получила японский вариатор&nbsp;Jatco

LADA Vesta получила японский вариатор Jatco

АВТОВАЗ заявил о запуске производства LADA Vesta с вариаторной коробкой передач. Вариатор будет использоваться японской марки Jatco — такие ставят практически на все модели Nissan: Qashqai, X-Trail и другие. Установка вариатора повлечет рост отпускной цены модели по сравнению с версиями с механической коробкой передач.

— В этом году производство, в продажу поступят в начале 2020 года. Сейчас седан Vesta начинается от 606 тысяч рублей, — уточнил Илья Золотухин, руководитель отдела продаж новосибирского дилерского центра «Азия Авто».

Вариатор Jatco получат обычный седан Vesta, его «внедорожная» версия Cross, а также универсалы Vesta SW и SW Cross. 

Эта коробка передач была обкатана производителем на кроссовере LADA XRAY Cross, такие машины продаются уже несколько месяцев. 

Седаны Lada Vesta конкурируют с корейскими моделями Hyundai Solaris и Kia Rio, а универсал Vesta SW Cross — c хетчбэком Kia Rio X-Line с увеличенным дорожным просветом. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!).

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    10 окт 2019 в 19:58

    Даже мои подчиненные ЧОПа, давно отказались от отечественных авто. Сам езжу на Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска.

    10 окт 2019 в 20:13

    Почём дроволёт будет, почто не написали? )))