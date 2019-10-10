В «Ладу Весту» вставили автоматическую коробку — вариатор от «Ниссанов»

— В этом году производство, в продажу поступят в начале 2020 года. Сейчас седан Vesta начинается от 606 тысяч рублей, — уточнил Илья Золотухин, руководитель отдела продаж новосибирского дилерского центра «Азия Авто».

АВТОВАЗ заявил о запуске производства LADA Vesta с вариаторной коробкой передач. Вариатор будет использоваться японской марки Jatco — такие ставят практически на все модели Nissan: Qashqai, X-Trail и другие. Установка вариатора повлечет рост отпускной цены модели по сравнению с версиями с механической коробкой передач.

Вариатор Jatco получат обычный седан Vesta, его «внедорожная» версия Cross, а также универсалы Vesta SW и SW Cross.

Эта коробка передач была обкатана производителем на кроссовере LADA XRAY Cross, такие машины продаются уже несколько месяцев.

Седаны Lada Vesta конкурируют с корейскими моделями Hyundai Solaris и Kia Rio, а универсал Vesta SW Cross — c хетчбэком Kia Rio X-Line с увеличенным дорожным просветом.

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