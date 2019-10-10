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Волонтёры нашли девушку с пирсингом спустя 10 дней после пропажи

Пропавшая сама увидела, что её разыскивают, и вышла на связь

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Девушку нашли спустя 10 дней после её пропажи

Девушку нашли спустя 10 дней после её пропажи

Пропавшая 10 дней назад девушка нашлась после того, как к новосибирским волонтёрам обратились её родственники из другого города.

— Девушка обнаружила в Сети интернет ориентировку, узнала, что её ищут, и вышла на связь с теми людьми, которые её искали, и написала объяснительную в полицию. Она жива, здорова, с ней всё в порядке, и её жизни ничего не угрожает, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Девушка пропала 30 сентября — она ушла из дома в Калининском районе в неизвестном направлении. Как сообщала ранее Алеся Яблонских, в Новосибирске у сибирячки нет родственников, поэтому о пропаже стало известно не сразу.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Точняк
    10 окт 2019 в 18:29

    Загуляла видать.Дело молодое.

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 18:28

    Потом у нее будут проблемы с трудоустройством, лично я, как директор ЧОПа, не беру псевдо-потеряшек. Это не надежные люди.

    Ефросинья
    10 окт 2019 в 18:33

    Мы всем приходом за неё молились.. батюшка на коленях десять дней стоял, молитвы читал.. кланялся.. лбом об пол стучал. И вот она нашлась.. слава богу.