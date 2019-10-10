Волонтёры нашли девушку с пирсингом спустя 10 дней после пропажи

Пропавшая 10 дней назад девушка нашлась после того, как к новосибирским волонтёрам обратились её родственники из другого города.

— Девушка обнаружила в Сети интернет ориентировку, узнала, что её ищут, и вышла на связь с теми людьми, которые её искали, и написала объяснительную в полицию. Она жива, здорова, с ней всё в порядке, и её жизни ничего не угрожает, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Девушка пропала 30 сентября — она ушла из дома в Калининском районе в неизвестном направлении. Как сообщала ранее Алеся Яблонских, в Новосибирске у сибирячки нет родственников, поэтому о пропаже стало известно не сразу.