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Дороги и транспорт

Власти отменили конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

До этого конкурс несколько раз переносили из-за проблем с финансированием

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Это объяснили корректировкой аукционной документации

Это объяснили корректировкой аукционной документации

Новосибирское предприятие «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» отменило конкурс на строительство новой станции метро «Спортивная».

«Да, сегодня отменён, будет идти корректировка аукционной документации. В двух словах: идёт корректировка бюджетных назначений с 2020 по 2022 год, в связи с этим отменили», — пояснил корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик. 

Директор также подчеркнул, что цена контракта от корректировки не изменится и останется такой же. 

Госзакупку на строительство МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» разместило 5 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 миллиарда 622 миллиона рублей. Победитель конкурса сразу после размещения закупки должен был определиться 2 октября. Затем определение победителя было перенесено на 23 октября

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    КОММЕНТАРИИ (36)

    10 окт 2019 в 18:12

    Здание станции похоже на киоск с шаурмой.

    Житель города
    10 окт 2019 в 18:10

    В план необходимо добавлять порядка 10-ти станций, они еще с одной возятся. Как достали. В городе не проехать! Дышать нечем! Облака фиолетовые! Часами в пробках неизвестно для какой цели..

    Опять спишут на заговор производителей топлива, а еще лучше - на международную политику, а еще лучше - просто написать, мол, дышите в пригороде..

    Красный проспект возле Маяковского разобрали и собирают заново раз в праздничный час не понятно кто и зачем.. Как будто был смысл снимать и перекладывать заново плитку, пускай и на новую. Что происходит в городе?

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 18:06

    Мэрия походу себе цель поставила запороть строительство станции. Им вообще можно хоть что то поручить чтоб они не накосячили?