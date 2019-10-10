Власти отменили конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

Новосибирское предприятие «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» отменило конкурс на строительство новой станции метро «Спортивная».

«Да, сегодня отменён, будет идти корректировка аукционной документации. В двух словах: идёт корректировка бюджетных назначений с 2020 по 2022 год, в связи с этим отменили», — пояснил корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.



Директор также подчеркнул, что цена контракта от корректировки не изменится и останется такой же.