Директора школы отправили под домашний арест по делу об избиении учеников

Дмитрия Курицкого подозревают в избиении учеников — он заявляет о том, что никого никогда не трогал

Сегодня, 10 октября, Колыванский районный суд изменил меру пресечения бывшему директору школы во Вьюнах Дмитрию Курицкому, которого обвиняют в избиении трёх учеников. Курицкого отправили под домашний арест на 2 месяца. До этого времени он находился под подпиской о невыезде.



Об аресте Курицкого корреспонденту НГС сообщил его адвокат Дмитрий Смышляев.

Гособвинитель заявил сегодня в суде, что один из потерпевших, который сейчас уже совершеннолетний, опасается мести со стороны Курицкого и его друзей, и поменял показания под давлением. Кроме того, гособвинитель добавил, что Курицкий неоднократно нарушал подписку о невыезде и ездил в Новосибирск.