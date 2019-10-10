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Образование

Директора школы отправили под домашний арест по делу об избиении учеников

Дмитрию Курицкому изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест

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Дмитрия Курицкого подозревают в избиении учеников — он заявляет о том, что никого никогда не трогал

Дмитрия Курицкого подозревают в избиении учеников — он заявляет о том, что никого никогда не трогал

Сегодня, 10 октября, Колыванский районный суд изменил меру пресечения бывшему директору школы во Вьюнах Дмитрию Курицкому, которого обвиняют в избиении трёх учеников. Курицкого отправили под домашний арест на 2 месяца. До этого времени он находился под подпиской о невыезде.

Об аресте Курицкого корреспонденту НГС сообщил его адвокат Дмитрий Смышляев.

Гособвинитель заявил сегодня в суде, что один из потерпевших, который сейчас уже совершеннолетний, опасается мести со стороны Курицкого и его друзей, и поменял показания под давлением. Кроме того, гособвинитель добавил, что Курицкий неоднократно нарушал подписку о невыезде и ездил в Новосибирск.

Дмитрия Курицкого судят за превышение должностных полномочий с применением насилия — по версии следствия, он избил троих учеников. Но их родители заявили, что никаких побоев не было. Сами дети рассказали корреспонденту НГС, что обманули следствие, потому что хотели отомстить директору. Сегодня в Колывани прошёл митинг в поддержку Курицкого.

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Колыванский районизбиение детей

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    10 окт 2019 в 19:59

    А что, логично. Детки оболгали, доказательств нет, значит, надо посадить.
    У меня когнитивный диссонанс. В тяжелой форме

    Мразь
    10 окт 2019 в 19:50

    Не учите, не лечите и будет Вам добро

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 19:34

    Если ученики признались, что лгали, почему директора посадили?