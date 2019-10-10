В мэрии объяснили, почему пассажирам пришлось толкать троллейбус возле ГПНТБ

В мэрии Новосибирска объяснили, почему вечером в среду, 9 октября, пассажиры толкали троллейбус
— В 18:30 по причине повреждения контактной сети «ГПНТБ» отсутствовало напряжение, в связи с чем троллейбус не мог продолжить движение, — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
По информации департамента, экипаж предложил пассажирам выйти из троллейбуса и пересесть на другие маршруты общественного транспорта.
— Однако ввиду незначительного расстояния до контактной сети троллейбусов, находящейся под напряжением, указанный троллейбус был перемещён пассажирами по собственной инициативе для возобновления движения по маршруту, — передали в пресс-центре мэрии.
Видеоролик с пассажирами, толкающими троллейбус возле ГПНТБ, появился вечером 9 октября в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что сдвинуться с места троллейбусу помогали несколько человек, в том числе девушка на каблуках и в мини-юбке.