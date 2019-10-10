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Дороги и транспорт

В мэрии объяснили, почему пассажирам пришлось толкать троллейбус возле ГПНТБ

В контактной сети пропало напряжение, но новосибирцы не сдались и сами вызвались помочь

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Троллейбус остановился возле ГПНТБ из-за того, что в контактной сети пропало напряжение

Троллейбус остановился возле ГПНТБ из-за того, что в контактной сети пропало напряжение

В мэрии Новосибирска объяснили, почему вечером в среду, 9 октября, пассажиры толкали троллейбус № 10 по улице Кирова.

— В 18:30 по причине повреждения контактной сети «ГПНТБ» отсутствовало напряжение, в связи с чем троллейбус не мог продолжить движение, — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

По информации департамента, экипаж предложил пассажирам выйти из троллейбуса и пересесть на другие маршруты общественного транспорта.

— Однако ввиду незначительного расстояния до контактной сети троллейбусов, находящейся под напряжением, указанный троллейбус был перемещён пассажирами по собственной инициативе для возобновления движения по маршруту, — передали в пресс-центре мэрии.

Видеоролик с пассажирами, толкающими троллейбус возле ГПНТБ, появился вечером 9 октября в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что сдвинуться с места троллейбусу помогали несколько человек, в том числе девушка на каблуках и в мини-юбке.

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    КОММЕНТАРИИ (35)

    Я это я
    10 окт 2019 в 17:38

    Ну толкнули и толкнули, ничего особенного. Зато сели и поехали, чем стоять, ждать другой автобус.

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 17:44

    Ну что за отмазки морские... нет у нас транспорта общественного нормального и видимо не будет в этот срок Локтя.

    10 окт 2019 в 17:49

    В 1920-1930-х годах был в Австрии междугородний автобусный маршрут. На эти автобусы продавались билеты 1-го и 2-го класса. Разумеется, билеты 1-го класса были дороже билетов 2-го класса. При этом все пассажиры сидели вместе в одном салоне. Разница проезда пассажиров 2-го класса отличалась в том, что при подъёме в гору они должны были выходить и толкать автобус. В те годы у автобусов были слишком слабые двигатели, и они не вытягивали в гору.