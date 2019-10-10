В мэрии объяснили, почему пассажирам пришлось толкать троллейбус возле ГПНТБ

Троллейбус остановился возле ГПНТБ из-за того, что в контактной сети пропало напряжение

В мэрии Новосибирска объяснили, почему вечером в среду, 9 октября, пассажиры толкали троллейбус № 10 по улице Кирова.



— В 18:30 по причине повреждения контактной сети «ГПНТБ» отсутствовало напряжение, в связи с чем троллейбус не мог продолжить движение, — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.



По информации департамента, экипаж предложил пассажирам выйти из троллейбуса и пересесть на другие маршруты общественного транспорта.

