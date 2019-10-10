На вагонах новосибирского метро нарисовали химические формулы

В Новосибирском метрополитене начали курсировать три «химических» вагона.
Три вагона вышли сегодня на линию с новыми «обоями» — на этот раз они посвящены химии. Пассажиры могут освежить знания о наиболее важных химических элементах и прочитать короткие рассказы о видных российских учёных.
По словам пресс-секретаря Новосибирского метрополитена Владимира Кузменкина, новое оформление вагонов появилось на этой неделе. Сейчас поезд с двумя «химическими» вагонами ходит по Ленинской линии от станции «Заельцовская» до «Площади Маркса» и обратно. Ещё один вагон курсирует по Дзержинской линии.
Инициаторами размещения выступили организаторы Российского фестиваля Nauka 0+, который в Новосибирске проводит областное министерство науки и инновационной политики.
Подобного рода тематические вагоны появляются в новосибирском метро регулярно. Так, в апреле в одном из поездов открылась выставка, посвящённая 90-летию Октябрьского района города.