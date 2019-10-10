На вагонах новосибирского метро нарисовали химические формулы

2 октября 2019

В мобильной версии появилась кнопка «Читать всё»

В мобильной версии НГС теперь есть кнопка «Все новости», которая открывает список публикаций в хронологическом порядке. Она для тех, кому хочется читать все материалы по времени их публикации. Кнопка всплывает внизу экрана, когда вы листаете главную страницу сайта вверх.