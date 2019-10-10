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На вагонах новосибирского метро нарисовали химические формулы

Такие надписи появились в трёх вагонах

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Пассажиры метро засматриваются на таблицу Менделеева

Пассажиры метро засматриваются на таблицу Менделеева

В Новосибирском метрополитене начали курсировать три «химических» вагона.

Корреспондент НГС разглядел на стене формулы с бензольными кольцами

Корреспондент НГС разглядел на стене формулы с бензольными кольцами

Три вагона вышли сегодня на линию с новыми «обоями» — на этот раз они посвящены химии. Пассажиры могут освежить знания о наиболее важных химических элементах и прочитать короткие рассказы о видных российских учёных. 

Два вагона ходят по Ленинской линии, ещё один — по Дзержинской

Два вагона ходят по Ленинской линии, ещё один — по Дзержинской

По словам пресс-секретаря Новосибирского метрополитена Владимира Кузменкина, новое оформление вагонов появилось на этой неделе. Сейчас поезд с двумя «химическими» вагонами ходит по Ленинской линии от станции «Заельцовская» до «Площади Маркса» и обратно. Ещё один вагон курсирует по Дзержинской линии. 

Инициаторами размещения выступили организаторы Российского фестиваля Nauka 0+, который в Новосибирске проводит областное министерство науки и инновационной политики. 

Подобного рода тематические вагоны появляются в новосибирском метро регулярно. Так, в апреле в одном из поездов открылась выставка, посвящённая 90-летию Октябрьского района города.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    10 окт 2019 в 19:19

    Лучше бы рецепты самогона, а то водка дорогая

    Точняк
    10 окт 2019 в 19:15

    Напишите химическую формулу спирта!

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 19:13

    Формула трудоустройства в ЧОП проста - трудолюбие и отсутствие судимости. Надо именно такие, жизненные формулы писать.