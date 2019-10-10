Коммунальщики присоединились к челленджу и сделали тетрис из ремонтной бригады

«Сибирская генерирующая компания» присоединилась к мировому челленджу #tetrischallenge — её работники составили прямоугольник из 6 сотрудников, машины, лестницы, дорожных знаков и других предметов, связанных с компанией.
«Аварийно-ремонтная бригада теплосетевого подразделения СГК с новеньким "МАВРом" (машина для выездов на аварийные и ремонтные работы. — Прим. ред.) подхватила #tetrischallenge. Первыми в Новосибирске. Фишка мирового флешмоба — показать содержимое служебных машин, чтобы люди смогли представить, как много функций выполняют врачи, полицейские, пожарные и другие специальные бригады», — объясняется в сообщении компании.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, на фото попали 6 сотрудников бригады, «Газель», в которой они ездят на вызовы, и инвентарь: электрогенератор, лестница, газовые баллоны, болгарка, несколько дорожных знаков, бензопила и тренога с софитом, который используют для работы по ночам. Флешмоб в компании решили передать Главному управлению МЧС по Новосибирской области, муниципальной аварийно-спасательной службе и «Горводоканалу».
К челленджу уже присоединился футбольный клуб «Новосибирск» — команда выложила прямоугольник из двух игроков, формы и картины, которую им подарили в колонии.