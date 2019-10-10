Рубрики
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 65.10
eur 71.45

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 65.10
eur 71.45

Все новости

Все новости
Развлечения

Коммунальщики присоединились к челленджу и сделали тетрис из ремонтной бригады

Новосибирские энергетики подхватили #tetrischallenge, который начали экстренные службы

Поделиться

559
8 Обсудить
Работники составили прямоугольник из 6 сотрудников, машины, лестницы, дорожных знаков и других предметов, связанных с компанией

Работники составили прямоугольник из 6 сотрудников, машины, лестницы, дорожных знаков и других предметов, связанных с компанией

«Сибирская генерирующая компания» присоединилась к мировому челленджу #tetrischallenge — её работники составили прямоугольник из 6 сотрудников, машины, лестницы, дорожных знаков и других предметов, связанных с компанией.

«Аварийно-ремонтная бригада теплосетевого подразделения СГК с новеньким "МАВРом" (машина для выездов на аварийные и ремонтные работы. — Прим. ред.) подхватила #tetrischallenge. Первыми в Новосибирске. Фишка мирового флешмоба — показать содержимое служебных машин, чтобы люди смогли представить, как много функций выполняют врачи, полицейские, пожарные и другие специальные бригады», — объясняется в сообщении компании.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, на фото попали 6 сотрудников бригады, «Газель», в которой они ездят на вызовы, и инвентарь: электрогенератор, лестница, газовые баллоны, болгарка, несколько дорожных знаков, бензопила и тренога с софитом, который используют для работы по ночам. Флешмоб в компании решили передать Главному управлению МЧС по Новосибирской области, муниципальной аварийно-спасательной службе и «Горводоканалу».

К челленджу уже присоединился футбольный клуб «Новосибирск» — команда выложила прямоугольник из двух игроков, формы и картины, которую им подарили в колонии.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

челленджСГК

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (8)

    Диванный эксперт
    10 окт 2019 в 16:56

    Теперь понятно почему весь город был разрыт, а работников там не было. Оказывается они в флэшмобе участвовали. Ну все в тренде теперь.

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 17:00

    Вспомнил сразу фразу Лаврова... На пресс конференции с Саудовской Аравией...

    Точняк
    10 окт 2019 в 16:55

    Директор также устроил челендж в чопе.Только там хештэг другой - #выпишемлещейбыстронедорого.