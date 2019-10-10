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Политика

Свадьбу дороже сыграть: чиновники рассказали о тратах на инаугурацию Локтя

Депутатов не устроила названная сумма — они считают, что мэрия скрывает реальные траты

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Инаугурация закончилась большим банкетом, куда пригласили самых разных гостей

Инаугурация закончилась большим банкетом, куда пригласили самых разных гостей

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько потратили на инаугурацию Анатолия Локтя, которая прошла в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте. Мероприятие закончилось большим банкетом, куда пригласили гостей.

Как рассказал сегодня, 10 октября, на заседании в горсовете начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, всего на праздничные мероприятия потратили 50 тысяч рублей — эти деньги ушли на печать и отправку приглашений. 

— Зал по просьбе мэрии — была отправлена официальная просьба на правительство Новосибирской области и официально зал был предоставлен безвозмездно. По поводу банкета сказать не могу. Анатолий Евгеньевич делал запрос на [губернатора области] Травникова, — заявил Веселков.

Как сообщил корреспонденту НГС председатель комиссии, депутат горсовета Игорь Салов, такой отчёт не устроил депутатов.

— Мы до сих пор не получили внятного ответа, за чей счёт был проведён банкет. Если он был проведён на привлечённые средства, то мы должны получить информацию, кто и на каких условиях. Иначе возникает слишком много вопросов. Меня удивляет, что мэрия сама сегодня не предоставила эту информацию в полном объёме. Подобные попытки навести тень на плетень рождают дополнительные подозрения. Очевидно, что предоставление зала на льготных или других условиях для проведения сессии возможно, но у нас есть собственный зал — Большой зал [мэрии], которым депутаты пользуются для проведения сессий, — заявил после заседания глава комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.

Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, сколько всего денег потратили на инаугурацию и использовались ли небюджетные средства.

Инаугурация прошла 24 сентября. Тогда избранный на второй срок мэр Анатолий Локоть принёс присягу — он пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанности и прислушиваться к мнению жителей Новосибирска. На праздничное мероприятие пришли известные люди города — несколько генералов, магнат и представители разных религиозных конфессий. НГС составил подборку гостей, которые пришли поздравить мэра с победой на выборах и пожелать ему удачи на будущие 5 лет.

После выборов мэра Новосибирска НГС опубликовал большое исследование: изучил первую предвыборную программу ещё кандидата в мэры Анатолия Локтя, которую публиковали в 2014 году, и посмотрел, какие из его обещаний удалось воплотить в жизнь. Почему не удалось выполнить предвыборные обещания? Читайте в нашем материале.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    с богаткова
    10 окт 2019 в 16:28

    Все нормально.

    Штопор
    10 окт 2019 в 16:31

    Что то мне подсказывает что мэрия гульнула на сумму поболее. Обычно на себе они не экономят, только на горожанах.

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 16:29

    Вот и началось правление Локтя совсякого рода неувязочек. И что, постоянно так будет?