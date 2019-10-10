Свадьбу дороже сыграть: чиновники рассказали о тратах на инаугурацию Локтя

Инаугурация закончилась большим банкетом, куда пригласили самых разных гостей Фото: Александр Ощепков / НГС

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько потратили на инаугурацию Анатолия Локтя, которая прошла в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте. Мероприятие закончилось большим банкетом, куда пригласили гостей. Как рассказал сегодня, 10 октября, на заседании в горсовете начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, всего на праздничные мероприятия потратили 50 тысяч рублей — эти деньги ушли на печать и отправку приглашений. — Зал по просьбе мэрии — была отправлена официальная просьба на правительство Новосибирской области и официально зал был предоставлен безвозмездно. По поводу банкета сказать не могу. Анатолий Евгеньевич делал запрос на [губернатора области] Травникова, — заявил Веселков.

Как сообщил корреспонденту НГС председатель комиссии, депутат горсовета Игорь Салов, такой отчёт не устроил депутатов. — Мы до сих пор не получили внятного ответа, за чей счёт был проведён банкет. Если он был проведён на привлечённые средства, то мы должны получить информацию, кто и на каких условиях. Иначе возникает слишком много вопросов. Меня удивляет, что мэрия сама сегодня не предоставила эту информацию в полном объёме. Подобные попытки навести тень на плетень рождают дополнительные подозрения. Очевидно, что предоставление зала на льготных или других условиях для проведения сессии возможно, но у нас есть собственный зал — Большой зал [мэрии], которым депутаты пользуются для проведения сессий, — заявил после заседания глава комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, сколько всего денег потратили на инаугурацию и использовались ли небюджетные средства. Инаугурация прошла 24 сентября. Тогда избранный на второй срок мэр Анатолий Локоть принёс присягу — он пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанности и прислушиваться к мнению жителей Новосибирска. На праздничное мероприятие пришли известные люди города — несколько генералов, магнат и представители разных религиозных конфессий. НГС составил подборку гостей, которые пришли поздравить мэра с победой на выборах и пожелать ему удачи на будущие 5 лет.