Новосибирец заметил нарушение ПДД рядом с администрацией — в ответ его обматерили

Дорожные знаки у Ленинской районной администрации висят так, чтобы обычные люди не заезжали и не занимали муниципальную парковку Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, сняли на видео продолжение истории о том, как чиновники администрации Ленинского района нарушают ПДД.

Как объяснил корреспонденту НГС Новичков, продолжение было снято после первого ролика, но ещё до того, как в администрации провели инструктаж по правилам дорожного движения и Кодексу этики и поведения муниципального служащего. Видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский».

На ролике видно, как подвозящий женщину к администрации водитель заехал под «кирпич», а на замечание блогеров грубо ответил им матом. После того как мужчина высадил сотрудницу администрации Ленинского района, он остановился возле Соколова с Новичковым и вступил с ними в перепалку.



— Буквально через несколько дней после нашей встречи с предыдущим человеком — с [заместителем главы по организационной работе] Александром Куяном, это [был] следующий человек, который привёз туда на работу явно свою супругу. Причём которая точно имеет доступ напрямую к главе [администрации] и не какой-то там секретарь. Потому что в процессе нашего разговора она ему (водителю-нарушителю. — Прим. ред.) звонила неоднократно и говорила о том, что они нас смотрят.... Там где-то камера висит на столбе, и эта женщина с главой администрации нас смотрела прямо в онлайне. Ну и вел он себя как настоящий представитель администрации: сразу нас послал на три буквы. Это когда ему Антон говорил, что он нарушает правила, — рассказывает Денис Новичков.



Видео: канал «Новосибирский» / youtube.com

Новичков уточнил корреспонденту НГС, что в приватной беседе один из чиновников объяснил: знак «въезд запрещён» здесь повесили специально неправильно, чтобы никто из обычных граждан не заезжал и не занимал муниципальную стоянку возле здания. А сами работники администрации проезжают под «кирпич» без каких-либо опасений.

