Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 65.10
eur 71.45

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт
Подробности

Новосибирец заметил нарушение ПДД рядом с администрацией — в ответ его обматерили

Два блогера сняли на видео, как рядом с администрацией Ленинского района все ездят под «кирпич»

Поделиться

723
12 Обсудить
Дорожные знаки у Ленинской районной администрации висят так, чтобы обычные люди не заезжали и не занимали муниципальную парковку

Дорожные знаки у Ленинской районной администрации висят так, чтобы обычные люди не заезжали и не занимали муниципальную парковку

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, сняли на видео продолжение истории о том, как чиновники администрации Ленинского района нарушают ПДД.

Как объяснил корреспонденту НГС Новичков, продолжение было снято после первого ролика, но ещё до того, как в администрации провели инструктаж по правилам дорожного движения и Кодексу этики и поведения муниципального служащего. Видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский».

На ролике видно, как подвозящий женщину к администрации водитель заехал под «кирпич», а на замечание блогеров грубо ответил им матом. После того как мужчина высадил сотрудницу администрации Ленинского района, он остановился возле Соколова с Новичковым и вступил с ними в перепалку.

— Буквально через несколько дней после нашей встречи с предыдущим человеком — с [заместителем главы по организационной работе] Александром Куяном, это [был] следующий человек, который привёз туда на работу явно свою супругу. Причём которая точно имеет доступ напрямую к главе [администрации] и не какой-то там секретарь. Потому что в процессе нашего разговора она ему (водителю-нарушителю. — Прим. ред.) звонила неоднократно и говорила о том, что они нас смотрят.... Там где-то камера висит на столбе, и эта женщина с главой администрации нас смотрела прямо в онлайне. Ну и вел он себя как настоящий представитель администрации: сразу нас послал на три буквы. Это когда ему Антон говорил, что он нарушает правила, — рассказывает Денис Новичков.

Видео: канал «Новосибирский» / youtube.com 

Новичков уточнил корреспонденту НГС, что в приватной беседе один из чиновников объяснил: знак «въезд запрещён» здесь повесили специально неправильно, чтобы никто из обычных граждан не заезжал и не занимал муниципальную стоянку возле здания. А сами работники администрации проезжают под «кирпич» без каких-либо опасений.

— Вот там по Станиславского едешь, первый поворот [направо] — под «кирпич», а второй — въезд на одностороннюю дорогу. А обычно же наоборот: сначала заезд, а потом — выезд. И вот тут они не просто под «кирпич» заезжают, а на дорогу со встречным движением. А выезжают с другой стороны тоже, получается, по встречке. Всё сделано шиворот-навыворот, хотя достаточно только знаки местами поменять. Но им (администрации Ленинского района. — Прим. ред.) так удобней. 

В 2017 году Денис Новичков и Антон Соколов сняли похожее видео: они два дня следили за паркующимися на тротуаре возле здания чиновниками. По мнению блогеров, машины останавливались с нарушениями правил парковки.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

парковкинарушения ПДДчиновники

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (12)

    Греча
    10 окт 2019 в 17:13

    Обматерили? Легко отделался! А могли бы тамерлану позвонить.

    Точняк
    10 окт 2019 в 17:11

    Мы в чопе паркуемся, как скажет директор а блогеры нам не указ

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 17:10

    Видел эти блогеров. Крутились около ЧОПа, но близко подойти боялись. Все-таки работаем в сфере безопасности.