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Криминал

Главного пристава Черепановского района задержали за взятку в 300 тысяч

По данным следствия, Сергей Дёмин обещал снять запрет на регистрацию имущества должника

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Сергея Дёмина задержали в машине при передаче взятки

Сергея Дёмина задержали в машине при передаче взятки

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки главным приставом Черепановского района Новосибирской области — задержан Сергей Дёмин, начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области. Его задержали 9 октября при передаче денег.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки». Находясь в автомобиле у дома, расположенного по ул. Романова в городе Черепаново, получил от должника денежные средства в размере 300 тысяч рублей за снятие запрета на совершение действий по регистрации недвижимого имущества, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что речь шла о снятии запрета за долг в 950 тысяч рублей. По данным ведомства, за эти деньги он обещал снять запрет с земельного участка и нежилого помещения.

После передачи денег Дёмина задержали. Скоро суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

В середине сентября в Новосибирске также за взятку задержали начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Троль
    10 окт 2019 в 15:55

    Задержали главного вора в стране! Браво сыщикам!

    Диванный эксперт
    10 окт 2019 в 15:58

    Если кто еще не вразумил, то в стране активно взялись за мелких коррупционеров, дабы создать иллюзию борьбы в глазах общественности. Но общественность почему-то ждет посадок других влиятельных чиновников.

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 15:51

    Главное не бузотёрить. Во всем разберутся.