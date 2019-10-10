Главного пристава Черепановского района задержали за взятку в 300 тысяч

— Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки». Находясь в автомобиле у дома, расположенного по ул. Романова в городе Черепаново, получил от должника денежные средства в размере 300 тысяч рублей за снятие запрета на совершение действий по регистрации недвижимого имущества, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки главным приставом Черепановского района Новосибирской области — задержан Сергей Дёмин, начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области. Его задержали 9 октября при передаче денег.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что речь шла о снятии запрета за долг в 950 тысяч рублей. По данным ведомства, за эти деньги он обещал снять запрет с земельного участка и нежилого помещения.

После передачи денег Дёмина задержали. Скоро суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

В середине сентября в Новосибирске также за взятку задержали начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный.

