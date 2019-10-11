Аномальная жара отступила, но заморозки задерживаются: погода в Новосибирске на выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: в городе будет умеренно тепло и сухо.
— Удерживаемся в области высокого атмосферного давления, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Единственное — идёт некоторое поступление воздушных масс с северных широт за счёт того, что в атмосфере возникли потоки северо-западные, северные, и это вызывает снижение в южные широты холодного атмосферного фронта. Поэтому при высоком атмосферном давлении всё-таки происходит некоторое понижение температуры. Хотя небо остаётся ясным, солнечным и идёт прогрев нижних слоёв [атмосферы], но тем не менее в ближайшие дни всё-таки погода будет чуть менее, скажем так, жаркой, чем была накануне.
По словам Ренада Ягудина, в ближайшие трое суток, с 11 по 13 октября, температура в Новосибирске будет держаться примерно на одном уровне. По ночам ожидается от –2 до +2 градусов, днём будет +13…+14. Осадков при этом синоптики в городе не прогнозируют, а ветер, по их данным, будет слабым.
С учётом сухой погоды в лесах сохранится высокий класс пожароопасности, подчеркнул пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра. По его словам, слабые осадки в предстоящие выходные возможны только на западе и юго-западе Новосибирской области.
Ранее НГС публиковал большой прогноз погоды на целый месяц — читайте, когда ждать снег в Новосибирске. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.