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Осень

Аномальная жара отступила, но заморозки задерживаются: погода в Новосибирске на выходные

Спешите насладиться золотой осенью до первых снегопадов

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Аномальная жара отступила от Новосибирской области: в конце недели в городе ожидается максимум +13...+14 градусов

Аномальная жара отступила от Новосибирской области: в конце недели в городе ожидается максимум +13...+14 градусов

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: в городе будет умеренно тепло и сухо.

— Удерживаемся в области высокого атмосферного давления, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Единственное — идёт некоторое поступление воздушных масс с северных широт за счёт того, что в атмосфере возникли потоки северо-западные, северные, и это вызывает снижение в южные широты холодного атмосферного фронта. Поэтому при высоком атмосферном давлении всё-таки происходит некоторое понижение температуры. Хотя небо остаётся ясным, солнечным и идёт прогрев нижних слоёв [атмосферы], но тем не менее в ближайшие дни всё-таки погода будет чуть менее, скажем так, жаркой, чем была накануне.

По словам Ренада Ягудина, в ближайшие трое суток, с 11 по 13 октября, температура в Новосибирске будет держаться примерно на одном уровне. По ночам ожидается от –2 до +2 градусов, днём будет +13…+14. Осадков при этом синоптики в городе не прогнозируют, а ветер, по их данным, будет слабым.

С учётом сухой погоды в лесах сохранится высокий класс пожароопасности, подчеркнул пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра. По его словам, слабые осадки в предстоящие выходные возможны только на западе и юго-западе Новосибирской области.

Ранее НГС публиковал большой прогноз погоды на целый месяц — читайте, когда ждать снег в Новосибирске. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    11 окт 2019 в 07:34

    Вся зараза и плохая погода идет с запада и северозапада. От туда еще ничего хорошего не приходило. Вон Екатеринбург уже погряз в западе -2. Надо поставить стену между Екб и Новосибирском. Тогда те благословения, что идут с юга и востока, будут задерживаться у нас дольше, и Нск станет курортным местом