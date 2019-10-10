Новосибирский охранник научился взламывать аккаунты геймеров и получил срок

Сегодня в Новосибирске завершился суд над предприимчивым охранником, который с помощью вредоносных программ украл логины и пароли с игровых платформ, а потом выставил эти данные на продажу.
Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил подсудимого к условному сроку.
— 1 год 6 месяцев условно, — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.
Как ранее сообщали в прокуратуре района, охранника из ЧОПа обвиняли в том что он, находясь на своём рабочем месте — в корпусе Новосибирского государственного аграрного университета — скачал на компьютер программы, которые подбирают логины и пароли от игровых аккаунтов на различных сайтах: Rockstar Games, Steam, Electronic Arts и других. Данные от взломанных аккаунтов охранник затем выставил на продажу на электронной бирже FunPay. Сколько именно игровых аккаунтов охраннику удалось взломать, точно неизвестно, но за проданные логины и пароли с июня 2018 года по январь 2019 года на его счёт трижды поступали деньги на общую сумму 1740 рублей. Позже новосибирец перевёл эти деньги с сайта на банковскую карту.
По данным прокуратуры, ранее не судимого охранника задержали сотрудники ФСБ. Вычислить организатора компьютерной атаки удалось по IP-адресу. В итоге новосибирец оказался на скамье подсудимых.
Как уточнил Никита Краев, охранника обвиняли в «использовании компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной информации, нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершённом из корыстной заинтересованности» (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Свою вину 31-летний новосибирец полностью признал. Гособвинитель просил приговорить его к двум годам лишения свободы условно, но суд в итоге назначил меньший срок.