Новосибирский охранник научился взламывать аккаунты геймеров и получил срок

Ранее не судимый новосибирский охранник заработал на продаже логинов и паролей от игровых аккаунтов и получил условный срок — приговор в законную силу пока не вступил

Сегодня в Новосибирске завершился суд над предприимчивым охранником, который с помощью вредоносных программ украл логины и пароли с игровых платформ, а потом выставил эти данные на продажу.



Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил подсудимого к условному сроку.

— 1 год 6 месяцев условно, — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Как ранее сообщали в прокуратуре района, охранника из ЧОПа обвиняли в том что он, находясь на своём рабочем месте — в корпусе Новосибирского государственного аграрного университета — скачал на компьютер программы, которые подбирают логины и пароли от игровых аккаунтов на различных сайтах: Rockstar Games, Steam, Electronic Arts и других. Данные от взломанных аккаунтов охранник затем выставил на продажу на электронной бирже FunPay. Сколько именно игровых аккаунтов охраннику удалось взломать, точно неизвестно, но за проданные логины и пароли с июня 2018 года по январь 2019 года на его счёт трижды поступали деньги на общую сумму 1740 рублей. Позже новосибирец перевёл эти деньги с сайта на банковскую карту.