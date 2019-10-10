Рубрики
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 65.10
eur 71.45

Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 65.10
eur 71.45

Все новости

Все новости
Криминал

Новосибирский охранник научился взламывать аккаунты геймеров и получил срок

Украденные логины и пароли он продавал на электронной бирже — за это его задержала ФСБ

Поделиться

1 817
18 Обсудить
Ранее не судимый новосибирский охранник заработал на продаже логинов и паролей от игровых аккаунтов и получил условный срок — приговор в законную силу пока не вступил

Ранее не судимый новосибирский охранник заработал на продаже логинов и паролей от игровых аккаунтов и получил условный срок — приговор в законную силу пока не вступил

Сегодня в Новосибирске завершился суд над предприимчивым охранником, который с помощью вредоносных программ украл логины и пароли с игровых платформ, а потом выставил эти данные на продажу.

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил подсудимого к условному сроку.

— 1 год 6 месяцев условно, — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Как ранее сообщали в прокуратуре района, охранника из ЧОПа обвиняли в том что он, находясь на своём рабочем месте — в корпусе Новосибирского государственного аграрного университета — скачал на компьютер программы, которые подбирают логины и пароли от игровых аккаунтов на различных сайтах: Rockstar Games, Steam, Electronic Arts и других. Данные от взломанных аккаунтов охранник затем выставил на продажу на электронной бирже FunPay. Сколько именно игровых аккаунтов охраннику удалось взломать, точно неизвестно, но за проданные логины и пароли с июня 2018 года по январь 2019 года на его счёт трижды поступали деньги на общую сумму 1740 рублей. Позже новосибирец перевёл эти деньги с сайта на банковскую карту. 

По данным прокуратуры, ранее не судимого охранника задержали сотрудники ФСБ. Вычислить организатора компьютерной атаки удалось по IP-адресу. В итоге новосибирец оказался на скамье подсудимых. 

Как уточнил Никита Краев, охранника обвиняли в «использовании компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной информации, нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершённом из корыстной заинтересованности» (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Свою вину 31-летний новосибирец полностью признал. Гособвинитель просил приговорить его к двум годам лишения свободы условно, но суд в итоге назначил меньший срок. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Октябрьский районный суд

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (18)

    вопрос
    10 окт 2019 в 13:51

    С богаткова не было с утра.
    Район октябрьский.
    Совпадение?

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 14:23

    Абъиснити мене, дибилу, зачем каму-та нужны чюжыи аккаунты?

    10 окт 2019 в 14:19

    Из за похищенный аккаунтов любителей игр за 1700 р. ФСБ начало расследование?
    Это кто то из них был настолько возмущён, что его выперли из игры?