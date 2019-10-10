Пропавшего после драки на улице Мира бойцовского пса нашли раненым

В Новосибирске нашёлся стаффордширский терьер, хозяина которого избили 8 октября на улице Мира. К молодому человеку, со слов его сестры Маргариты, подошли на улице неизвестные, попросили погладить пса, а потом внезапно начали душить собаку. Хозяин заступился за своего питомца, но его избили, а пса посадили в машину такси и скрылись.

Владелец собаки обратился в полицию, а его родные стали искать в соцсетях очевидцев и тех, кто знает о возможном местонахождении стаффа.

Сегодня утром Маргарита увидела у себя на телефоне пропущенные вызовы, перезвонила по номеру — ей ответил молодой человек, который рассказал, что гулял с друзьями в парке на Римского-Корсакова после учёбы. В это время к ним подошёл неизвестный мужчина и попросил набрать номер телефона — это был номер Маргариты.