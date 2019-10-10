Пропавшего после драки на улице Мира бойцовского пса нашли раненым

В Новосибирске нашёлся стаффордширский терьер, хозяина которого избили 8 октября на улице Мира. К молодому человеку, со слов его сестры Маргариты, подошли на улице неизвестные, попросили погладить пса, а потом внезапно начали душить собаку. Хозяин заступился за своего питомца, но его избили, а пса посадили в машину такси и скрылись.
Владелец собаки обратился в полицию, а его родные стали искать в соцсетях очевидцев и тех, кто знает о возможном местонахождении стаффа.
Сегодня утром Маргарита увидела у себя на телефоне пропущенные вызовы, перезвонила по номеру — ей ответил молодой человек, который рассказал, что гулял с друзьями в парке на Римского-Корсакова после учёбы. В это время к ним подошёл неизвестный мужчина и попросил набрать номер телефона — это был номер Маргариты.
— Я набрал — вы трубку не взяли, он сказал: «Собаку привяжу к забору — пускай забирают, если заявление из полиции не заберут, то будут последствия», — пересказала Маргарита разговор по телефону.
Девушка попросил звонившего дождаться приезда и постоять возле собаки.
— Парень всё время стоял возле нашего пёсика, ждал нас, — говорит Маргарита. Молодой человек описал мужчину, который оставил собаку. По словам Маргариты, описание подошло под внешний вид одного из нападавших вечером на Мира.
Сейчас Маргарита с братом везут собаку к ветеринару, потому что на теле стаффа есть следы от ударов.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили корреспонденту НГС, что в полиции установили двух участников конфликта. При этом обстоятельства пропажи собаки полицейские описывают по-другому.
— Произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из которых был с собакой. Конфликт перерос в драку. Пока мужчины выясняли отношения, собака убежала — никто её не похищал. По данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
То, что собака убежала, показали предварительные результаты проверки, уточнили в полиции.