МЧС потребовало убрать бетонные блоки на Донского, из-за которых соседи резали друг другу шины

Бетонные блоки поставили жильцы дома по улице Дмитрия Донского, 43 — им надоел поток машин, который каждый день проносится под их окнами

Областное управление МЧС потребовало убрать бетонные блоки, которыми жители дома № 43 на улице Дмитрия Донского в Новосибирске загородили сквозной проезд по своему двору.

Об этом корреспонденту НГС рассказали жильцы дома № 45 , которые обратились в МЧС с обращением, — копия ответа ведомства есть в распоряжении редакции НГС.

— По результатам проверки в отношении виновного лица возбуждено административное делопроизводство. Для устранения нарушений АО «МКС-Новосибирск» выдано предписание, срок исполнения которого взят на контроль, — сообщается в ответе.

