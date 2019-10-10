МЧС потребовало убрать бетонные блоки на Донского, из-за которых соседи резали друг другу шины

Областное управление МЧС потребовало убрать бетонные блоки, которыми жители дома
Об этом корреспонденту НГС рассказали жильцы дома
— По результатам проверки в отношении виновного лица возбуждено административное делопроизводство. Для устранения нарушений АО «МКС-Новосибирск» выдано предписание, срок исполнения которого взят на контроль, — сообщается в ответе.
В управлении надзорной деятельности ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что потребовали у управляющей компании убрать блоки до декабря.
По мнению специалистов ведомства, этот проезд — самый быстрый путь к домам в Ботаническом жилмассиве, а также школам и детсадам внутри микрорайона, и загородить его нельзя. Чтобы закрыть проезд, жильцы могут поставить шлагбаум, но нельзя, чтобы он сужал проезжую часть. Для того чтобы организовать тупик, по противопожарным требованиям здесь нужна разворотная площадка, которой нет.
Проезд у дома