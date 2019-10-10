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МЧС потребовало убрать бетонные блоки на Донского, из-за которых соседи резали друг другу шины

Они загородили пожарный проезд

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Бетонные блоки поставили жильцы дома по улице Дмитрия Донского, 43 — им надоел поток машин, который каждый день проносится под их окнами

Бетонные блоки поставили жильцы дома по улице Дмитрия Донского, 43 — им надоел поток машин, который каждый день проносится под их окнами

Областное управление МЧС потребовало убрать бетонные блоки, которыми жители дома № 43 на улице Дмитрия Донского в Новосибирске загородили сквозной проезд по своему двору. 

Об этом корреспонденту НГС рассказали жильцы дома № 45, которые обратились в МЧС с обращением, — копия ответа ведомства есть в распоряжении редакции НГС.

— По результатам проверки в отношении виновного лица возбуждено административное делопроизводство. Для устранения нарушений АО «МКС-Новосибирск» выдано предписание, срок исполнения которого взят на контроль, — сообщается в ответе.

В управлении надзорной деятельности ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что потребовали у управляющей компании убрать блоки до декабря. 

По мнению специалистов ведомства, этот проезд — самый быстрый путь к домам в Ботаническом жилмассиве, а также школам и детсадам внутри микрорайона, и загородить его нельзя. Чтобы закрыть проезд, жильцы могут поставить шлагбаум, но нельзя, чтобы он сужал проезжую часть. Для того чтобы организовать тупик, по противопожарным требованиям здесь нужна разворотная площадка, которой нет.

Проезд у дома № 43 загородили бетонными блоками месяц назад — жильцы были недовольны бесконечным потоком машин. Их решение не понравилось жильцам соседних домов, которые порезали шины нескольким припаркованным у дома № 43 машинам

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улица Дмитрия Донскогомчспротивопожарная безопасностьБотанический жилмассив

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    штаффи дубакк
    10 окт 2019 в 14:43

    Какое-нибудь министерство собирается заняться заборами вокруг домов? Людям пешком не пройти через кварталы - это что за городская среда такая особо строгого режима? Чтобы попасть из пункта А в пункт Б, между которыми 80 м, приходится круги нарезать по 3 км!

    10 окт 2019 в 14:39

    А шлагбаум можно там поставить?

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 14:38

    " убрать блоки до декабря. " ДО ДЕКАБРЯ???? раньше можно? или нужно разработать проект, утвердить его где то, найти бюджет? освоить?