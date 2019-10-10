Бывшего полицейского обвинили в сливе персональных данных из-за конфликта вокруг сети кофеен

— По версии следствия, с 22 августа 2016 года по 11 сентября 2017-го бывший полицейский, злоупотребляя своими полномочиями, трижды незаконно получил из базы данных информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области сведения о персональных данных граждан, — сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о паспортных данных, фотографиях, адресах, телефонах, сведениях о привлечении к уголовной и административной ответственности и другой информации. Её, по версии следователей, обвиняемый по WhatsApp передал своему приятелю — бизнесмену из Москвы.



По данным прокуратуры Новосибирской области, люди, персональные данные которых переслал полицейский, не имели никакого отношения к его работе. Информация о них была нужна приятелю полицейского для того, чтобы использовать её при разрешении корпоративного конфликта, в том числе таким образом он пытался выяснить место жительства и телефоны своих оппонентов по судебному спору.



Как пояснил корреспонденту НГС прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СУ СК по НСО прокуратуры Новосибирской области Сергей Коржов, речь идёт о разделе бизнеса между соучредителями нескольких компаний в связи с использованием товарного знака Traveler`s Coffee. Всего экс-полицейский переслал москвичу персональные данные четырёх человек. Среди них оказались два номинальных директора, на которых были зарегистрированы организации, представлявшие противоположную сторону конфликта. Также полицейский передал приятелю данные двух юристов, которые представляли интересы его оппонентов. При этом, согласно показаниям этих юристов, впоследствии им поступали угрозы, рассказал Сергей Коржов.

