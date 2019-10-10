Бывшего полицейского обвинили в сливе персональных данных из-за конфликта вокруг сети кофеен

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского, которого обвиняют в сливе персональных данных из базы МВД московскому бизнесмену.
По информации облпрокуратуры, обвиняемый работал оперуполномоченным подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску.
— По версии следствия, с 22 августа 2016 года по 11 сентября 2017-го бывший полицейский, злоупотребляя своими полномочиями, трижды незаконно получил из базы данных информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области сведения о персональных данных граждан, — сообщили в прокуратуре региона.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о паспортных данных, фотографиях, адресах, телефонах, сведениях о привлечении к уголовной и административной ответственности и другой информации. Её, по версии следователей, обвиняемый по WhatsApp передал своему приятелю — бизнесмену из Москвы.
По данным прокуратуры Новосибирской области, люди, персональные данные которых переслал полицейский, не имели никакого отношения к его работе. Информация о них была нужна приятелю полицейского для того, чтобы использовать её при разрешении корпоративного конфликта, в том числе таким образом он пытался выяснить место жительства и телефоны своих оппонентов по судебному спору.
Как пояснил корреспонденту НГС прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СУ СК по НСО прокуратуры Новосибирской области Сергей Коржов, речь идёт о разделе бизнеса между соучредителями нескольких компаний в связи с использованием товарного знака Traveler`s Coffee. Всего экс-полицейский переслал москвичу персональные данные четырёх человек. Среди них оказались два номинальных директора, на которых были зарегистрированы организации, представлявшие противоположную сторону конфликта. Также полицейский передал приятелю данные двух юристов, которые представляли интересы его оппонентов. При этом, согласно показаниям этих юристов, впоследствии им поступали угрозы, рассказал Сергей Коржов.
Теперь 35-летний экс полицейский пойдёт под суд по обвинению в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и «незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лиц с использованием служебного положения» (ч. 2 ст. 137 УК РФ), сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Заместитель прокурора региона Микаил Аскеров уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.
Свою вину экс-полицейский не признал и отказался от дачи показаний. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска, передали в облпрокуратуре.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что обвиняемый ушёл из полиции после внутренней проверки.
— В отношении указанного сотрудника полиции Главным управлением МВД России по Новосибирской области была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — рассказали в пресс-службе.
Ранее Новосибирский областной суд отменил обвинительный приговор экс-заместителю начальника бердского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину — и двум его бывшим коллегам, которые получили сроки в колонии за мошенничество и другие преступления.