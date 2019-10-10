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«Тема не раскрыта»: писатель написал за школьницу сочинение по своей книге — девочка получила тройку

Виталий Сероклинов помогал школьникам на олимпиаде, но проверяющие сочли его ответы неверными

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В этом году рассказы новосибирца Виталия Сероклинова вновь вошли в олимпиадные задания

В этом году рассказы новосибирца Виталия Сероклинова вновь вошли в олимпиадные задания

Новосибирский писатель Виталий Сероклинов помог школьнице написать сочинение на олимпиаде по литературе, но проверяющие педагоги решили, что ученица не раскрыла тему, и оценили работу невысоко.

Задание на олимпиаде было основано на рассказе Сероклинова «Пряники» — ученикам надо было написать небольшое сочинение: порассуждать о сюжете и ответить на вопросы об авторском стиле. 

Рассказ Виталия Сероклинова «Пряники» несколько лет назад вошёл в сборник «Русские дети». Всего в сборнике опубликовали рассказы 40 авторов — каждый предоставил по одному произведению, но составители взяли у Сероклинова сразу четыре рассказа.

— Я пишу очень коротко, те же «Пряники» буквально полторы страницы, short story, что называется. Видимо, составители текстов для Всероссийской олимпиады по литературе польстились на размер рассказа. Его можно скопировать, поставить в задание, ученик его быстро прочитает. Рассказ очень простой,  без всяких метафор, написан абсолютно простым языком — я сам родился на Алтае, ничего вычурного не придумывал, — рассказывает Виталий Сероклинов.

В рассказе «Пряники» ребёнок лет 5–6 — лирический герой самого Сероклинова — долго болел, ничего не ел. Ночью ему становится лучше, он просит у отца парное молоко и пряники. Молоко есть у соседки — в 4 ночи она как раз выходит доить корову, а пряников негде было достать, но отец возвращается с пряниками для сына.На утро к ним домой приходит участковый: мужчина разбил окно магазина, взял пряники и оставил деньги. Нашли его по следу от магазина до дома — он порезал руку о стекло и кровь капала всю дорогу. Участковый, увидев больного мальчика, пожалел мужчину, списал всё на неизвестных хулиганов, но попросил заделать окно в магазине.

Год назад рассказ включили в олимпиадные задания в школах Москвы и Санкт-Петербурга — ученики на форумах обсуждали «Пряники» и просили помощи с сочинением. Как рассказывает Сероклинов, он анонимно помогал школьникам и дети не знали, что им отвечает сам автор. Отец одной из учениц написал ему в Facebook и попросил помощи.

— Учителя требуют сочинение больше, чем сам рассказ, рекомендуемый объём — 300 слов. Я посчитал, у меня рассказ меньше, чем сочинение. Это уже забавно. Нужно ответить на несколько вопросов. Впрямую там не спрашивают, о чём думал автор, но намекают — особенности речи, почему использовал эти слова. Один папа нашёл меня в Facebook — помогите, завтра нужно сдавать. А у меня настроение было весёлое, и я взял и написал сочинение. Через какое-то время папа написал, что девочка получила низкие балы, фактически это тройка. Не раскрыла тему, автор вовсе не об этом думал. Сижу думаю, а автор кто вообще? Я же автор, почему они за меня решают? Я вообще не помню, что думал, я ничего не вкладывал, никаких моралей, — удивляется писатель.

Новосибирские авторы пишут не только художественные рассказы — в городе популярны книги об истории самого Новосибирска. В прошлом году известный краевед Константин Голодяев выпустил уже третью книгу «Новосибирск "на ощупь"».

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 13:36

    Стандартная ситуация)). Не может один человек знать о чем думает другой.
    А Литература мне прям со школы очень "нравилась". Имеешь свое мнение -не раскрыл тему -два! а чужое я пересказывать не умею!
    Если я считаю, что Наташа Ростова дура набитая, я так и пишу в сочинении на тему "За что я люблю Наташу Ростову". Ну не люблю я таких дур!

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 13:39

    Это еще хорошо, что русские классики не были на уроках литературы по их произведениям - со смеху бы померли, либо от тоски ))))
    Любят у нас шаблоны.... Одинаковые мысли, одинаковые выводы, мнения и т.п. А потом комментарии те же читаешь и поражаешься - откуда такой инкубатор??? Мнение не может быть правильным или не правильным, оно есть субъективное ощущение от прочтения, просмотра, прослушивания, знакомства и т.п. Не бойтесь иметь мнение, только нужно уметь его защитить, а для этого нужны факты и знания,чтобы не как Ленинградские рабочие в письме И.В.Сталину - "Мы Булгакова не читали, но творчество его резко не одобряем" )))

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 13:43

    Надо было меня звать, я бы написал!