«Свет города их ослепляет»: в Новосибирск прилетели редкие земляные птицы

— Скрытная и редкая птица, в основном гнездится в тайге. Пролёты могут включать Среднюю Азию. <...> Они являются земляными — больше пищу с земли берут, червей ищут. <...> Они летят ночью, свет от города их ослепляет. И сейчас у нас очень теплая погода в городе, что тоже сбивает с толку перелётных птиц, — рассказал корреспонденту НГС орнитолог, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Николай Балацкий.

В Новосибирске горожане стали часто находить редких перелётных птиц — волонтёрам на выхаживание принесли уже семь пострадавших пёстрых дроздов.

Волонтёры утверждают, что без специальных знаний выходить пёстрого дрозда невозможно, поэтому лучше сразу же передать раненную птицу в специализированный центр.

— Они вообще абсолютно не приспособлены никак к городу. А в стрессе теряют перья и отказываются от еды. Птица очень малоизученная, но у нас есть опыт выхаживания», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Недавно в Новосибирск прилетели крошечные птички — корольки. Они врезаются в стёкла и фасады зданий, от чего часто погибают.

