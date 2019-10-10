Слава Степанов стал свидетелем китовой охоты в Беринговом море: 10 кадров, как это было

Коренной народ Чукотки — один из немногих, кому официально разрешено охотиться на китов. Для жителей отдалённых посёлков, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел — это способ выжить и прокормить семью

Сегодня, 10 октября, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал серию снимков с процессом китовой охоты в Беринговом море: эти кадры он сделал во время летней поездки на Чукотку.

По словам фотографа, поездка в этот регион была связана с другими задачами и делать фоторепортаж с китобойного промысла он изначально не планировал. В подборку фотограф включил не все снимки.

—Там, скажем так, есть, конечно, визуальная жесть такая, на которой, наверное, другие фотографы были бы рады сыграть. Но это не моя стезя, просто не моя сфера, — пояснил Слава Степанов.