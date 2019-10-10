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Фоторепортаж

Слава Степанов стал свидетелем китовой охоты в Беринговом море: 10 кадров, как это было

Он сделал снимки, но намеренно не стал публиковать всё, что видел

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Коренной народ Чукотки — один из немногих, кому официально разрешено охотиться на китов. Для жителей отдалённых посёлков, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел — это способ выжить и прокормить семью

Коренной народ Чукотки — один из немногих, кому официально разрешено охотиться на китов. Для жителей отдалённых посёлков, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел — это способ выжить и прокормить семью

Сегодня, 10 октября, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал серию снимков с процессом китовой охоты в Беринговом море: эти кадры он сделал во время летней поездки на Чукотку.

По словам фотографа, поездка в этот регион была связана с другими задачами и делать фоторепортаж с китобойного промысла он изначально не планировал. В подборку фотограф включил не все снимки. 

—Там, скажем так, есть, конечно, визуальная жесть такая, на которой, наверное, другие фотографы были бы рады сыграть. Но это не моя стезя, просто не моя сфера, — пояснил Слава Степанов.

Он добавил, что на Чукотке пробыл достаточно долго и за это время погрузился в атмосферу жизни небольшого посёлка с населением в 1000 человек, который отсечён от внешней цивилизации. По словам фотографа, для чукотских китобоев их промысел — это способ прокормить собственные семьи. 

— В контексте того, как они там живут, это вполне нормальный и просто рабочий процесс, который связан реально с обеспечением жизнедеятельности повседневной. То есть они не смотрят на это в контексте Гринписа, переживаний, современных каких-то вещей, которые обсуждают по телевидению постоянно, то есть они даже не смотрят телевизор. Можно сказать, что такая максимальная первобытность присутствует в этой охоте. Если говорить про гуманность, там просто действительно не до неё, — поделился Слава Степанов.

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Лорино — самое большое национальное село на Чукотке, расположенное на берегу Берингова моря. Там живёт около тысячи человек. В основном местные жители занимаются китобойным промыслом, рыболовством, а также выращивают ездовых собак

Лорино — самое большое национальное село на Чукотке, расположенное на берегу Берингова моря. Там живёт около тысячи человек. В основном местные жители занимаются китобойным промыслом, рыболовством, а также выращивают ездовых собак

Охота на китов начинается в апреле. С добычей первого кита в чукотских посёлках впервые за долгое время появляется свежее мясо<br>

Охота на китов начинается в апреле. С добычей первого кита в чукотских посёлках впервые за долгое время появляется свежее мясо

« Охота на китов некоммерческая, но китобои получают зарплату: около 25–27 тысяч рублей. Работа очень опасная: испуганный кит может напасть на людей и перевернуть судно, поэтому на промысел всегда выходит не менее трёх лодок, так есть больше шансов спасти товарищей, которые оказались в ледяной воде», — пишет в своём блоге Слава Степанов

« Охота на китов некоммерческая, но китобои получают зарплату: около 25–27 тысяч рублей. Работа очень опасная: испуганный кит может напасть на людей и перевернуть судно, поэтому на промысел всегда выходит не менее трёх лодок, так есть больше шансов спасти товарищей, которые оказались в ледяной воде», — пишет в своём блоге Слава Степанов

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После выхода в море китобои внимательно всматриваются вдаль и ищут фонтаны китов. Как только кто-то замечает кита, все лодки несутся к нему и ждут, пока животное вынырнет

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Обычно китобои вооружены огнестрельными и гарпунными ружьями

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После броска наконечник гарпуна остаётся в теле кита, а древко отстёгивается и падает в море. Его тут же подбирают, чтобы в следующий раз использовать снова

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Иногда киты подныривают под лодки и носом выбивают людей из воды. Для китобоев это особенно опасно: многие из них не умеют плавать, так как из-за сурового климата им просто негде учиться

Иногда киты подныривают под лодки и носом выбивают людей из воды. Для китобоев это особенно опасно: многие из них не умеют плавать, так как из-за сурового климата им просто негде учиться

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    color
    10 окт 2019 в 11:28

    Самое жестокое существо на планете – человек. Для правильного баланса в природе, он подлежит уничтожению.

    Не, ну чё?
    10 окт 2019 в 11:36

    Что Слава застеснялся?
    Нужно было публиковать фото разделки кита, как делят потом его мясо.Это же жизнь, а тем более, что для жителей Чукотки, это один их способов выжить в их суровом, богом забытом краю.

    Яша
    10 окт 2019 в 11:27

    А почему не Славик?