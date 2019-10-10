Слава Степанов стал свидетелем китовой охоты в Беринговом море: 10 кадров, как это было

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30 сентября 2019
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13 сентября 2019
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Сегодня, 10 октября, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал серию снимков с процессом китовой охоты в Беринговом море: эти кадры он сделал во время летней поездки на Чукотку.
По словам фотографа, поездка в этот регион была связана с другими задачами и делать фоторепортаж с китобойного промысла он изначально не планировал. В подборку фотограф включил не все снимки.
—Там, скажем так, есть, конечно, визуальная жесть такая, на которой, наверное, другие фотографы были бы рады сыграть. Но это не моя стезя, просто не моя сфера, — пояснил Слава Степанов.
Он добавил, что на Чукотке пробыл достаточно долго и за это время погрузился в атмосферу жизни небольшого посёлка с населением в 1000 человек, который отсечён от внешней цивилизации. По словам фотографа, для чукотских китобоев их промысел — это способ прокормить собственные семьи.
— В контексте того, как они там живут, это вполне нормальный и просто рабочий процесс, который связан реально с обеспечением жизнедеятельности повседневной. То есть они не смотрят на это в контексте Гринписа, переживаний, современных каких-то вещей, которые обсуждают по телевидению постоянно, то есть они даже не смотрят телевизор. Можно сказать, что такая максимальная первобытность присутствует в этой охоте. Если говорить про гуманность, там просто действительно не до неё, — поделился Слава Степанов.
Ранее НГС также рассказывал об увлечении Александра Мачульского, который вот уже несколько лет путешествует по миру с фотоаппаратом, снимая крупных морских обитателей в разных частях планеты.
Самое жестокое существо на планете – человек. Для правильного баланса в природе, он подлежит уничтожению.
Не, ну чё?
10 окт 2019 в 11:36
Что Слава застеснялся?
Нужно было публиковать фото разделки кита, как делят потом его мясо.Это же жизнь, а тем более, что для жителей Чукотки, это один их способов выжить в их суровом, богом забытом краю.