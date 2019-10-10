«Требуем допросить детей»: ученики и родители вышли на акцию в поддержку обвинённого директора школы

Собравшиеся требуют оправдать Курицкого, а также повторно допросить пострадавших детей в суде

Сегодня, 10 октября, под Новосибирском в центре Колывани на митинг собралось около 30 человек. Они пришли поддержать Дмитрия Курицкого, бывшего директора школы в селе Вьюны, которого обвиняют в избиении учеников.

К началу митинга в сквер по улице Московской пришло около 30 человек — ученики, несколько учителей, родители учеников. Собравшиеся требуют оправдать Курицкого, а также повторно допросить пострадавших детей в суде.

Митинг администрация Колывани согласовала до 16:00. На акции присутствует и сам Дмитрий Курицкий.

