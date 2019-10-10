«Требуем допросить детей»: ученики и родители вышли на акцию в поддержку обвинённого директора школы

Сегодня, 10 октября, под Новосибирском в центре Колывани на митинг собралось около 30 человек. Они пришли поддержать Дмитрия Курицкого, бывшего директора школы в селе Вьюны, которого обвиняют в избиении учеников.
К началу митинга в сквер по улице Московской пришло около 30 человек — ученики, несколько учителей, родители учеников. Собравшиеся требуют оправдать Курицкого, а также повторно допросить пострадавших детей в суде.
Митинг администрация Колывани согласовала до 16:00. На акции присутствует и сам Дмитрий Курицкий.
С собой у участников митинга плакаты с требованиями: «Требуем допросить наших детей!», «Не допустим произвола!», «Курицкий не виновен!», «Невиновного — оправдать!».
— Я думаю, что сторона обвинения, она заинтересована, чтобы обвинить Курицкого. У меня в этом классе учатся два ребёнка. Одного ребенка по просьбе обвинения допросили, а по просьбе защиты не допросили. То есть первый ребенок, который по сути ничего не знает, — его допросили. А кто всё знает, он там был, у двери подглядывал — его не допрашивают, — утверждает одна из участниц митинга.
Дмитрия Курицкого почти год судят за превышение должностных полномочий с применением насилия — по версии следствия, он бил учеников. Но их родители заявили, что никаких побоев не было. Сами дети рассказали корреспонденту НГС, что обманули следствие — хотели отомстить директору.