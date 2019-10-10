«Мерседес» перевернулся на крышу рядом с автовокзалом

Сегодня утром, 10 октября, в центре Новосибирска перевернулся автомобиль.
«Судя по колесам, "Мерседес". Двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина, сбил знак дорожный не доезжая моста ж/д, пролетел под мостом, перевернулся, остановился на остановке. Судя по обломкам было так», - написал в редакцию читатель НГС, который сделал фото на месте происшествия.
Подробности аварии уточняются.
Днём, 24 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП — Lexus врезался в Toyota Camry и перевернулся на крышу.