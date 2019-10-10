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Дороги и транспорт

«Мерседес» перевернулся на крышу рядом с автовокзалом

Очевидцы сообщают, что перед аварией  машина снесла дорожный знак

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Авария&nbsp; произошла недалеко от автовокзала

Авария  произошла недалеко от автовокзала

Сегодня утром, 10 октября, в центре Новосибирска перевернулся автомобиль.

«Судя по колесам, "Мерседес". Двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина, сбил знак дорожный не доезжая моста ж/д, пролетел под мостом, перевернулся, остановился на остановке. Судя по обломкам было так», - написал в редакцию читатель НГС, который сделал фото на месте  происшествия.

Подробности аварии уточняются.

На месте работает автоинспектор

На месте работает автоинспектор

Днём, 24 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП — Lexus врезался в Toyota Camry и перевернулся на крышу.

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