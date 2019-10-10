10 октября четверг
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 0/10
usd 65.10
eur 71.45

Темы

СЕЙЧАС +3°С
Пробки 0/10
usd 65.10
eur 71.45

Все новости

Все новости
Страна и мир

Рейс из Новосибирска в Якутск задержали на 9 часов

Причиной задержки стала плохая погода

Поделиться

223
Обсудить
Пассажиры должны были вылететь ещё вчера

Пассажиры должны были вылететь ещё вчера

В новосибирском аэропорту Толмачёво почти на 9 часов задержали вылет рейса Новосибирск — Якутск авиакомпании S7 Airlines. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

«Жду рейс на Москву, а рядом уставшие и нервные пассажиры на Якутию уже 9 часов ждут отправки своего рейса, а информации нет», — написал он.

Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс S7 5261 должен был вылететь вчера, 9 октября, в 23:15 часов вечера, однако вылет перенесли на 08:05 10 октября.

Пассажиры должны вылететь через несколько часов

Пассажиры должны вылететь через несколько часов

В диспетчерской аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что вылет задерживается из-за плохих метеоусловий в Якутске. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Якутске на протяжении нескольких часов идёт снег.

В начале октября самолёт из Новосибирска не смог долететь до Якутии из-за снегопада — авиалайнер вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Иркутске.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

задержка авиарейсов

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!