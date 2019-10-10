Рейс из Новосибирска в Якутск задержали на 9 часов

Пассажиры должны были вылететь ещё вчера

В новосибирском аэропорту Толмачёво почти на 9 часов задержали вылет рейса Новосибирск — Якутск авиакомпании S7 Airlines. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

«Жду рейс на Москву, а рядом уставшие и нервные пассажиры на Якутию уже 9 часов ждут отправки своего рейса, а информации нет», — написал он.

Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс S7 5261 должен был вылететь вчера, 9 октября, в 23:15 часов вечера, однако вылет перенесли на 08:05 10 октября.

