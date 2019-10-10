Новосибирец провалился в люк на площади Ленина и перепугал очевидцев

Также она добавила, что лежащий мужчина пытался увернуться от внедорожника, когда тот поехал.

«На парковке возле Краеведческого музея стоял внедорожник с жёлтым проблесковым маячком, <...> позади него лежал человек. Внедорожник резко дал задний ход и проехал по нему задними колёсами. Судя по очертаниям, это был мужчина», — написала она.

Ночью в четверг, 10 октября, в Центральном районе новосибирцы стали очевидцами странного происшествия: им показалось, что внедорожник проехал по лежащему на парковке человеку.

«Полностью он не смог встать, но успел перенести корпус от машины... И внедорожник проехал вперёд», — так Марина описала то, что видела.

Девушка уточнила, что лежащего на парковке человека заметил пассажир её автомобиля, когда они стояли на светофоре. Она объяснила, что не стала вызывать полицию, потому что к нему сразу подбежал человек из стоящей рядом машины и водитель, который, по словам Марины, на него наехал.

В службе «112» корреспонденту НГС сообщили, что с площади Ленина поступало сообщение о травмах, но оно не было связано с ДТП.

«Было сообщение напрямую в скорую по площади Ленина, что мужчина сломал ногу или ушиб: он упал в колодец — крышка люка была снята. Это происходило прямо на парковке, поэтому, может, кому-то и показалось, что его переехала машина», — передали в службе «112».

Инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков сообщил, что на площади Ленина ночью аварий с пострадавшими зафиксировано не было.