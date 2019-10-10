В Новосибирске двое неизвестных избили мужчину и украли его собаку

Сестра пострадавшего рассказала, что они готовы забрать заявление из полиции, если похитители вернут собаку

— Брат гулял с собакой. Молодые парни подошли, попросили погладить. Соответственно, [брат] разрешил. Они начали дёргать за ошейник, душить собаку, поднимать. Брат заступился за пса. Началась потасовка. <...> Стояло такси, ждало этих парней. И получается, брата приложили о поребрик, его пинали и палкой били. Пока он приходил в себя, собаку запихнули в машину и уехали. Таксист все это время стоял, — объяснила корреспонденту НГС девушка.

В Новосибирске на улице Мира двое неизвестных избили мужчину, который вышел вечером во вторник, 8 октября, прогуляться с собакой. После этого они забрали животное и уехали на такси.

После нападения мужчина попал в больницу, где ему наложили швы на лицо. Также он написал заявление в полицию.

— Голова у него болит, тошнит, сотрясение. И швы ему наложили на лицо. <...> В полицию заявление написано, но в полиции разводят руками. <…> Брат уже говорит: пускай просто вернут собаку, я заберу заявление из-за пса, — рассказала Маргарита.

Также девушка добавила, что у собаки была тяжёлая жизнь. Пёс находился на передержке, но последние полгода за ним ухаживал её брат.

— Мне пишут, что собака не могла заступиться за хозяина. А пёс вообще неагрессивный. Он вообще, когда животных встречает, очень дружелюбно себя ведёт. <…> Он вообще даже без команды голос не подаёт. Молчаливый, спокойный, уравновешенный пёс. Агрессии не знает, — добавила она.

В пресс-службе полиции не смогли оперативно прокомментировать инцидент, но пообещали сделать это чуть позже.

Это уже не первый случай, когда неизвестные крадут собак у хозяев. В апреле пара в чёрных куртках украла золотистого ретривера Майю, которая была привязана возле супермаркета. А в июле этого года у новосибирца украли хаски, пока он спал.