Водитель «Опеля» сбил ребёнка на пешеходном переходе в Ленинском районе

На этом переходе сбивают уже второго пешехода за неделю

«Водитель 1966 года рождения на автомобиле Opel Mokka двигался по улице Титова со стороны Станиславского. <...> На нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку 2009 года рождения, ученицу 7-го класса», — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Вечером в среду, 9 октября, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля «Опель» сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла в 20:10.

На этом пешеходном переходе пострадал уже второй человека за неделю. В минувший понедельник, 7 октября, водитель «Лексуса» сбил там же 16-летнего подростка.



Если вы стали свидетелем этого происшествия, а также если среди пострадавших в этом ДТП есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.



Сегодня вечером в Кировском районе водитель «Лады» сбил мать с двумя детьми — они перебегали улицу.