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Происшествия

Водитель «Опеля» сбил ребёнка на пешеходном переходе в Ленинском районе

Предположительно, у девочки перелом ноги

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На этом переходе сбивают уже второго пешехода за неделю

На этом переходе сбивают уже второго пешехода за неделю

Вечером в среду, 9 октября, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля «Опель» сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла в 20:10.

«Водитель 1966 года рождения на автомобиле Opel Mokka двигался по улице Титова со стороны Станиславского. <...> На нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку 2009 года рождения, ученицу 7-го класса», — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. 

Ребёнка увезли в больницу, предположительно, с переломом ноги.

На этом пешеходном переходе пострадал уже второй человека за неделю. В минувший понедельник, 7 октября, водитель «Лексуса» сбил там же 16-летнего подростка.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, а также если среди пострадавших в этом ДТП есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

Сегодня вечером в Кировском районе водитель «Лады» сбил мать с двумя детьми — они перебегали улицу.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    с богаткова
    9 окт 2019 в 23:48

    В следующий раз, пусть мама водит девочку за руку.

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 23:48

    У детей быстро переломы заживают.

    лайка
    9 окт 2019 в 23:55

    Водители, Вы что совсем озверели? Теперь чтобы перейти дорогу надо брать с собой корзину кирпичей чтоб откидываться?