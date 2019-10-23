Суд остановил ликвидацию компании, которой в Новосибирске хвалились перед Путиным

Новосибирский арбитражный суд признал незаконной дополнительный выпуск акций компании «Ангиолайн» Фото: Александр Ощепков / НГС

Арбитражный суд признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн» и тем самым остановил ликвидацию новосибирской компании, которую с гордостью показывали Владимиру Путину на выставке «Технопром-2018». Как так вышло и при чем тут разбирательства акционеров в суде — в ситуации разбирался журналист НГС.

Что случилось с акциями Ситуацию с акциями «Ангиолайн» объяснила НГС акционер Наталья Лебедева. Это она подала в суд на компанию, так как после выпуска новых акций её доля в акционерном обществе уменьшалась примерно в три раза. В денежном выражении, по самым грубым подсчетам, это выливалось в несколько сотен миллионов рублей.



— У меня было право выкупить дополнительную эмиссию (новые акции) пропорционально доле своего участия. А они (другие акционеры. — Прим. ред.) нарушили мои права и распределили акции между собой, — объясняет Наталья Лебедева.

В 2018 году, по её словам, компанию «Ангиолайн» оценивали в 4 с лишним миллиарда рублей. Дополнительная эмиссия акций, которые ей не дали выкупить, автоматически уменьшала долю Лебедевой с 25% до 9%. К чему это привело Весной 2019 года часть акционеров «Ангиолайна», которые инициировали выпуск новых акций, объявили о готовящейся ликвидации компании. А перед этим, по словам Натальи Лебедевой, производственные активы «Ангиолайна» зачем-то вывели в фирму «Эврон».

— Получается, что создана абсолютно дублирующая компания, в которой по 37,5% акций принадлежит бывшим акционерам «Ангиолайна» Андрею Кудряшову и Алексею Французову, а 25% — бывшему директору Биотехнопарка в Кольцово Андрею Артамонову, — рассказывает Наталья Лебедева.

Теоретически, если бы Лебедевой принадлежала доля в 25%, как и раньше, то она могла бы повлиять на решение о ликвидации компании и, например, выступить против этого.

«Спасение» компании через суд Решение Арбитражного суда, считает Наталья Лебедева, фактически остановило ликвидацию акционерного общества, так как голосование проходило на фоне неправильно распределённых новых акций. Но этот момент, по словам Лебедевой, ещё придётся оспаривать в последующем суде.

Судебный представитель компании «Ангиолайн» сообщил корреспонденту НГС, что у его клиента пока нет комментариев.

— Комментировать это я сейчас не могу, потому что мне нечего вам сказать. Я услышал резолютивную часть в суде, но не видел мотивировочную. А дальше зависит от моего доверителя: если он пожелает дать комментарий, он его даст, — заметил судебный представитель компании Антон Чубаков.

Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово.

