Новосибирский гимнаст помог сборной России выиграть золото на чемпионате мира

Это первая в истории победа сборной России в многоборье на чемпионате мира

В среду, 9 октября, сборная России по спортивной гимнастики выиграла золото чемпионата мира, который проходит в немецком городе Штутгарт. В составе команды выступил новосибирский гимнаст Иван Стретович.

«По сумме шести упражнений (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина) россияне набрали 261,726 балла, второе место заняли китайцы (260,729), третье — японцы (258,159)», — сообщает ТАСС.

Для мужской сборной России победа в многоборье на чемпионате мира стала первой в истории. В составе команды также выступили Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский.