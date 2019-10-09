Новосибирский гимнаст помог сборной России выиграть золото на чемпионате мира

В среду, 9 октября, сборная России по спортивной гимнастики выиграла золото чемпионата мира, который проходит в немецком городе Штутгарт. В составе команды выступил новосибирский гимнаст Иван Стретович.
«По сумме шести упражнений (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина) россияне набрали 261,726 балла, второе место заняли китайцы (260,729), третье — японцы (258,159)», — сообщает ТАСС.
Для мужской сборной России победа в многоборье на чемпионате мира стала первой в истории. В составе команды также выступили Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский.
49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Германии с 4 по 13 октября. Новосибирский гимнаст борется за право участвовать в Олимпийских играх, которые состоятся в Токио в 2020 году. В 2016 году Иван Стретович выиграл серебряную медаль в составе сборной на Олимпиаде в Рио.