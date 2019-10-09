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Дороги и транспорт

Вместо вечернего фитнеса: пассажирам пришлось толкать троллейбус возле ГПНТБ

Видео с этой сценой появилось в соцсети

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Пассажиры подтолкнули троллейбус, прежде чем поехать дальше

Пассажиры подтолкнули троллейбус, прежде чем поехать дальше

Очевидцы сняли на видео, как несколько человек толкают троллейбус № 10 по улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска.

Видеоролик, снятый в районе ГПНТБ, появился сегодня вечером, 9 октября, в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что троллейбус толкают несколько человек, часть из них после этого садится в салон, а девушка в красной мини-юбке отходит в сторону.

В диспетчерской филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт» предположили, что этот случай может быть связан с отсутствием напряжения в сети. Также корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, что случилось с троллейбусом и почему пассажирам понадобилось его толкать.

Весной новосибирцам также пришлось толкать троллейбус на улице Трикотажной. В мэрии тогда пояснили, что пассажиры делали это по собственной инициативе.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    9 окт 2019 в 20:55

    Могли бы просто вызвать ЧОП.