Вместо вечернего фитнеса: пассажирам пришлось толкать троллейбус возле ГПНТБ

Очевидцы сняли на видео, как несколько человек толкают троллейбус № 10 по улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска.



Видеоролик, снятый в районе ГПНТБ, появился сегодня вечером, 9 октября, в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что троллейбус толкают несколько человек, часть из них после этого садится в салон, а девушка в красной мини-юбке отходит в сторону.

