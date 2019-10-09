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Происшествия

Водитель «Лады» сбил мать с двумя детьми на Петухова

В ГИБДД рассказали, что семья перебегала дорогу не по пешеходному переходу

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ДТП случилось возле остановки&nbsp;«Сибэлектротерм» — по предварительным данным, семья перебегала дорогу в неположенном месте

ДТП случилось возле остановки «Сибэлектротерм» — по предварительным данным, семья перебегала дорогу в неположенном месте

Сегодня вечером в Кировском районе Новосибирска водитель «Лады» сбил трёх пешеходов, в том числе двух детей, — пострадавших госпитализировали. 

ДТП с участием ВАЗ-2114 случилось в 18:08 напротив дома № 51 по улице Петухова, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

«Водитель 1992 года рождения двигался на автомобиле <...> в сторону улицы Бородина и <...> совершил наезд на пешеходов, перебегавших проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали девушка 1987 года рождения и её двое детей. Дети доставлены в ДКБ № 1, девушка — в больницу № 34», — сообщил Владислав Савченков.

Пострадавшим оказывают помощь врачи

Пострадавшим оказывают помощь врачи

В Госавтоинспекции пока не располагают данными о возрасте пострадавших детей и о том, какие именно травмы получили попавшие в ДТП пешеходы.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, а также если среди пострадавших в этом ДТП есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

Владислав Савченков напомнил, что переход дороги в неположенном месте опасен для жизни и, кроме того, может обернуться для нарушителей штрафом в размере 500 рублей.

В начале недели ещё одно ДТП с пешеходом случилось на улице Титова в Ленинском районе: «Лексус» сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. 

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Точняк
    9 окт 2019 в 20:14

    Лишить родительских прав надо.

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 20:16

    Зачем и кому нужны такие матери?

    Диванный эксперт
    9 окт 2019 в 20:22

    Кукушку нужно привлечь к ответственности а так же компенсировать моральный и материальный вред водителю. Поставить на учёт в соцслужбы как неблагополучных семью если она бонально научить ПП не в состоянии.