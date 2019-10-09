«Шкода» показала новый «Рапид» для России — теперь он солидный

— У нас автомобиль будет в марте, цены объявят в декабре, в феврале начнется производство, и в марте он приедет. Сейчас на текущий момент «Рапид» начинается от 750 000 рублей на механике. Максимальная комплектация «Монтекарло» — 1,3 миллиона рублей, — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Альт Парк».

Компания Skoda показала первые изображения популярной легковушки Rapid нового поколения. Прежнее поколение, созданное на единой платформе с Volkswagen Polo, выпускается с 2012 года и уже заканчивает свой жизненный цикл. Представленные изображения нового Rapid относятся к отечественному рынку.

Rapid второго поколения стал агрессивней и солидней, оптика выполнена в стиле флагманской модели Skoda Superb. Автомобиль будет построен на основе актуальной платформы MQB A0, которая используется и для модели Polo. На отечественный рынок производитель обещает поставлять машину с атмосферными двигателями.

Конкурирует Rapid с корейскими Hyundai Solaris, Kia Rio, а также с французским Renault Logan.

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