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«Шкода» показала новый «Рапид» для России — теперь он солидный

Представление Skoda Rapid ожидается уже в этом году

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Rapid стал похож на солидный&nbsp;Superb

Rapid стал похож на солидный Superb

Компания Skoda показала первые изображения популярной легковушки Rapid нового поколения. Прежнее поколение, созданное на единой платформе с Volkswagen Polo, выпускается с 2012 года и уже заканчивает свой жизненный цикл. Представленные изображения нового Rapid относятся к отечественному рынку. 

— У нас автомобиль будет в марте, цены объявят в декабре, в феврале начнется производство, и в марте он приедет. Сейчас на текущий момент «Рапид» начинается от 750 000 рублей на механике. Максимальная комплектация «Монтекарло» — 1,3 миллиона рублей, — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Альт Парк». 

Rapid второго поколения стал агрессивней и солидней, оптика выполнена в стиле флагманской модели Skoda Superb. Автомобиль будет построен на основе актуальной платформы MQB A0, которая используется и для модели Polo. На отечественный рынок производитель обещает поставлять машину с атмосферными двигателями. 

Конкурирует Rapid с корейскими Hyundai Solaris, Kia Rio, а также с французским Renault Logan. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!).

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Skoda Rapidновые авто

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    9 окт 2019 в 19:49

    Мой Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в. намного солиднее.