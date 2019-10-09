«Все проблемы — из семьи»: 10 мнений об увольнении учителя, которая за ухо вывела ребёнка с урока

Новосибирцев взволновала тема насилия в школе Фото: Густаво Зырянов / НГС

Статья о новосибирской учительнице Елене Симаковой, которую уволили из школы № 151 за то, что она во время урока за ухо вывела из класса расшалившегося первоклассника, вызвала горячие споры среди читателей НГС — с утра они оставили под этим материалом больше 700 комментариев. Новосибирцы разделились на два фронта — одни считают, что с современными детьми работать непросто и педагог имела право на такое обращение со школьником, другие уверены — насилие неприемлемо ни в каком виде. Мы прочитали все комментарии и выбрали 10 самых интересных мнений читателей.

В школу берут работать не тех «В школах не хватает учителей. Берут кого попало. У многих вообще с психикой не в порядке, на мой взгляд. Свои семейные проблемы и неурядицы вымещают на работу, на детей и даже на родителей учеников. Учителей, про которых можно сказать "от бога", — их всё меньше, в основном они "от чёрта", которые, кроме педа, никуда поступить не смогли. И это хорошо чувствуется при обычном общении. Хороший учитель — это интеллигент в жизни, общении и работе. А это редкостью стало. Увы», — пишет читатель под ником Гайморит.

Учителей "от бога" в школах действительно стало меньше?

Дети наглеют от безнаказанности «Как много в наше время криков о правах ребёнка, о недопустимости физического и морального насилия над ними. А вот о том, что и у детей должны быть обязанности, о том, что и они не имеют права издеваться над кем-то, почему-то забывают. Сейчас даже пальчиком нельзя ребенку погрозить — сразу закричат о моральном насилии. Ничего страшного в данном конкретном случае не произошло. И родителям надо было не крик поднимать, а своё чадо как следует одёрнуть, чтобы знал, как себя на уроках вести. Посмотрите вокруг, как сейчас дети себя ведут. А после таких вот "защит" их прав вообще наглеют, поскольку, оказывается, им можно всё, а сами они никому и ничего не должны. Учителей жалко. Скоро все из школ разбегутся и будем сами детей по домам учить. Взрослые, опомнитесь. В сражениях за благополучие своего чада нельзя всё доводить до крайностей. И дети должны знать, что уважать надо не только их, но и всех, и в первую очередь учителей», — считает Darenka.

А вам жалко учителей?

Главное — что ухо не отвалилось

«Какие неженки, ути-пути, за ухо вывели, пошли рентген делать. Нормальное ухо у пацана, не отвалилось. Я на стороне учителя! Задолбали учителей, а потом ноют, почему никто работать в школы не идёт», — парирует сибирячка под ником Зиночка.

Современные дети - неженки?

У педагогов адский труд

Комментарий в поддержку уволенной учительницы оставил и 0бывательNска:

«Труд учителя — адов. Дети сложные. Родители с претензиями. Вполне может иметь место профессиональное нервное выгорание. Приступ проходит, и вроде и учитель как человек неплохой, и с профессиональной стороны подкованный. Учительнице бы кто-нибудь подсказал, что не нужно снова стремиться работать с детьми. Всё повторится, 100%. Но накладывается, конечно, "а куда ещё я пойду". Грустно».

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Некоторые учителя самоутверждаются за счёт школьников

«Если дети бесятся на уроке — значит педагог не в состоянии заинтересовать детей. С первоклассниками вообще просто: если правильно подавать материал, сидят не шелохнутся, боятся слово пропустить. Интересно, а педагогов типа описанной в статье встречала не раз. Такие люди обычно самоутверждаются за счёт своей профессии, детей не любят, и дети у них на уроках зашуганные и больше боятся, как бы их не наругали, а не материал усваивают. Таким учителям нечего делать в школе», — уверена читательница под ником Сестренка.

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Воспитание начинается с семьи «Моё мнение как дважды мамы и завсегдатая родительских собраний: все проблемы — из семьи. И сквернословие, и отсутствие воспитания, и неадекватное поведение детей на уроках, мешающее всему классу. Мы боялись родителям сказать в своё время, что нашкодили и нас за уши из класса вывели, знали, что по второму уху прилетит за поведение в школе уже дома. Сейчас учитель — между молотом и наковальней. Ребёнок стоит на ушах в классе, отвратительно ведёт себя в столовой, а мама на собрании всем доказывает, что он такой особенный, неординарный, уникальный. На предложение вылезти из инстаграма и отвести своего уникального к логопеду и психологу дует и без того надутые губы. Противно смотреть, кого растят», — сетует читательница с ником «**1».

Все проблемы из семьи?

Насилие как норма «Большинство, я смотрю, за физическое насилие, притом со стороны даже не родителей, а посторонних людей? Ну тогда не обижайтесь, господа, если вас отбуцкают полицейские (притом даже не на какой-нибудь массовой несанкционированной акции, а в ситуации, когда никакого насилия в адрес полицейских не было в принципе)», — резюмирует сибиряк под ником «Вовян».

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Учителям нужно ставить памятники

Читательница под ником elka считает, что учительницу «просто затравили и загнали в угол».

«Как она могла нормально работать и не оступиться, если каждый её шаг осуждался, писались жалобы, а потом ещё и дети подключились к травле вместе со своими родителями, только своими методами — безобразным поведением? Не удивлюсь, если ребёнок этот просто спровоцировал своим поведением учителя. А когда травля со всех сторон, то может сорваться любой. И знаете, у нас раньше в школах могли взять за ухо и вывести из класса, могли дать указкой по ушам, да даже в угол мальчишек ставили в классе. И что — кто-то умер от этого? Мы — дети того времени — были сплочённее, дружнее, а сейчас одни мамины и папины сынки и дочки кругом, ни к чему не приспособленные. Чуть что — так, как в "Ералаше": мамы бегут уже с носовым платком. А сейчас учителям памятники надо ставить при жизни: дети разбалованны, мамы детей за чих уже атакуют школы и учителей», — пишет elka.

Дети разбалованы?

Чужих детей трогать нельзя

«Сама виновата, — уверен новосибирец под ником КриКри. — И нечего ныть, что ситуация сфабрикована. Пусть она своего сына хоть за ухо, хоть за хвост таскает, а чужих нельзя».

На чьей вы стороне?

У учителей нет рычагов воздействия на школьников

«Даже не знаю, кто тут прав. Вроде и детей нельзя угнетать, но, с другой стороны, у учителя нет методов и рычагов воздействия на ученика — он может позволять себе всё что угодно. Можно возразить, что надо уметь заинтересовать и мотивировать, но, во-первых, нельзя заинтересовать все 30 человек — это просто факт, а во-вторых, есть образовательные стандарты, есть недовольные родители, шаг влево — шаг вправо — и увольнение. Выход: отмена стандартов образования, отмена обязательного образования», — написал Grape Reflection.