В Новосибирске пропала девушка с пирсингом в нижней губе

— У Дарьи нет родственников в городе, поэтому не сразу хватились. Пропажа внезапная, причины никому не известны. <…> Ранее не пропадала. Будет максимальное распространение информации в интернете, поиски свидетелей и друзей. При поступлении свидетельств будем выезжать, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 26-летней Дарьи Хромовой, которая ушла из дома в Калининском районе города.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей русые волосы, карие глаза. Её рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое. В день исчезновения пропавшая была одета в чёрное пальто ниже колен, чёрную толстовку, чёрные зауженные штаны и берцы на шнуровке. Волонтёры обращают внимание, что у пропавшей имеется пирсинг под нижней губой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8(800)700–54–52.



Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

