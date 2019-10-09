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В Новосибирске пропала девушка с пирсингом в нижней губе

О 26-летней Дарье Хромовой ничего не известно уже 10 дней

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Сейчас волонтёры ищут свидетелей и друзей пропавшей сибирячки

Сейчас волонтёры ищут свидетелей и друзей пропавшей сибирячки

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 26-летней Дарьи Хромовой, которая ушла из дома в Калининском районе города.

Согласно ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт», 30 сентября девушка ушла в неизвестном направлении.

— У Дарьи нет родственников в городе, поэтому не сразу хватились. Пропажа внезапная, причины никому не известны. <…> Ранее не пропадала. Будет максимальное распространение информации в интернете, поиски свидетелей и друзей. При поступлении свидетельств будем выезжать, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей русые волосы, карие глаза. Её рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое. В день исчезновения пропавшая была одета в чёрное пальто ниже колен, чёрную толстовку, чёрные зауженные штаны и берцы на шнуровке. Волонтёры обращают внимание, что у пропавшей имеется пирсинг под нижней губой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8(800)700–54–52.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    9 окт 2019 в 18:23

    любят же некоторые выделяться таким дурацком способом как пирсинг

    9 окт 2019 в 18:16

    Пирсингом может где зацепилась? За лодку какую

    вопрос
    9 окт 2019 в 18:15

    Откуда у людей время на поиски бесконечные?
    Кто содержит волонтеров?
    Какой для них смысл искать других людей?