«В подсознание проникают»: сибирячка купила накидку за 130 тысяч. И обвинила продавца в гипнозе

Пенсионерка откладывала деньги на лечение тяжело больной дочери, которая лежит в больнице, а потратила их на конференции о здоровье Фото: Евгений Николаев, архив НГС

В Новосибирске появились мошенники, которые предлагают купить массажёр за 130 тысяч рублей — в редакцию НГС обратились несколько пострадавших, которые уверяют, что их загипнотизировали на презентации. Пострадавшие рассказали, что мошенники вынудили их приобрести накидку-массажер за 130 тысяч рублей, к которой в подарок шли ручной пылесос и подушки с одеялом, — люди уверяют, что на презентацию их заманили обманом. — Позвонили несколько раз — пригласили на конференцию о здоровье, розыгрыш подарков. <...> Сделали показ сначала одеяла шерстяного с подушками, потом продемонстрировали пылесос беспроводной, ручной массажёр, в течение часа полоскали мозги, — рассказала корреспонденту НГС пенсионерка Елена Александровна (имя изменено по её просьбе). Потом, по её словам, организаторы провели розыгрыш — она выиграла купон на 30-процентную скидку на продукцию.

— Меня начали обрабатывать, что я не пожалею. Я действительно как под гипнозом была <...> Я была в такой эмоции, что как дурочка смеялась. Деньги отложены были на лечение — у меня дочка больная и внучка несовершеннолетняя на моём попечении. <...> С карточки сняли последние деньги, — добавила пенсионерка.

На сайте производителя массажной накидки — минимум информации. В интернете её предлагают купить за 184 тысячи рублей Фото: amato-massage.ru



Сомнительными продавцами массажной накидки и другой техники оказались недовольны ещё несколько женщин — ещё одна пенсионерка и многодетная сибирячка, которые ради набора взяли кредиты прямо на презентации. В итоге каждая из них оказалась должна банку 229 тысяч рублей — это вместе со стоимостью страховки. — При мне сидели заполняли договоры ещё двое человек — бабушка и женщина с ребенком. <...> Я когда пыталась тщательно проверять документы — там мелким шрифтом всё было написано. Музыка громко играет, свет приглушенный отвлекали. Я в какой-то игре находилась, была в шоке. Гипнозом они точно обладают. Основной их принцип работы — смотрят прямо в глаза, улыбаются так доброжелательно и в подсознание проникают, — рассказала корреспонденту НГС многодетная сибирячка, которая оформила кредит.

Пострадавшим спустя несколько дней удалось расторгнуть кредитный договор. Елена Александровна вернула деньги с помощью частного детектива Евгения Николаева, а многодетная сибирячка и другая пенсионерка своих денег ещё ждут.

На разных сайтах множество негативных отзывов о массажной накидке — её предлагают на презентациях в разных городах страны Фото: migreview.com

— Клиенты вернули этот ненужный товар, который им навязали. С двумя клиентами расторгли кредитные договоры, и сейчас фирма должна погасить кредит. Денежные средства сразу же им переводятся. Они махом оформляют кредит там же на человека, страховку навязывают. Всё махом делают <...> Мы всего добились законно — но в таком вопросе время играет огромную роль. Нужно сразу же обращаться за помощью, — рассказал корреспонденту НГС Евгений Николаев. В документах женщин указаны разные продавцы, везде — юридические компании из Москвы и Благовещенска, хотя презентации и товар у всех одинаковый. На горячей линии, указанной в договорах купли-продажи, корреспонденту НГС отказались объяснить ситуацию и пообещали передать информацию руководству. НГС отправил официальный запрос в компанию, но на момент публикации ответ не прислали.