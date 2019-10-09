11 иностранцев выдворят из России после стрельбы у Хилокского рынка

— В ходе мероприятий сотрудники полиции посетили места массовой концентрации иностранных граждан, в результате чего было проверено 195 граждан ближнего зарубежья, 30 из которых доставлены в отдел полиции. Правоохранителями составлено 9 протоколов — по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Больше десятка иностранцев выдворят из России после рейда полиции в Ленинском районе Новосибирска.

Сотрудники полиции проводили рейд совместно со спецподразделениями Росгвардии.

— 11 иностранных граждан помещены в спецприёмник. Сейчас в отношении них осуществляется сбор материалов с целью последующего выдворения за пределы Российской Федерации, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Стрельба возле Хилокского рынка прогремела днём в понедельник, 7 октября. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.



— На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Позже в региональном Минздраве рассказали, что во время разборки получили травмы пять человек.



После этого журналисты НГС выяснили, что конфликт случился между торговцами рынка и представителями группировки «Тамерлан». Большой репортаж о предыстории перестрелки читайте тут.