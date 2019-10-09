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Криминал
Стрельба на Хилокском рынке

11 иностранцев выдворят из России после стрельбы у Хилокского рынка

Полиция задержала нарушителей после рейда со спецназом Росгвардии

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Всего полицейские проверили документы у 195 человек

Всего полицейские проверили документы у 195 человек

Больше десятка иностранцев выдворят из России после рейда полиции в Ленинском районе Новосибирска.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД России. Рейд проводился накануне, 8 октября.

— В ходе мероприятий сотрудники полиции посетили места массовой концентрации иностранных граждан, в результате чего было проверено 195 граждан ближнего зарубежья, 30 из которых доставлены в отдел полиции. Правоохранителями составлено 9 протоколов — по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники полиции проводили рейд совместно со спецподразделениями Росгвардии.

— 11 иностранных граждан помещены в спецприёмник. Сейчас в отношении них осуществляется сбор материалов с целью последующего выдворения за пределы Российской Федерации, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Стрельба возле Хилокского рынка прогремела днём в понедельник, 7 октября. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.

— На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Позже в региональном Минздраве рассказали, что во время разборки получили травмы пять человек.

После этого журналисты НГС выяснили, что конфликт случился между торговцами рынка и представителями группировки «Тамерлан». Большой репортаж о предыстории перестрелки читайте тут.

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    КОММЕНТАРИИ (51)

    Леший
    9 окт 2019 в 16:43

    Походу выдворяют тех кто против братков пошёл, а самих братков и дальше крышевать будут. Неужели они думают что народ настолько глуп и зомбирован, что всё схавает?

    Валера
    9 окт 2019 в 16:41

    Нам не нужна административка, где посадки, где отстранение генерала ГУ МВД НСО? Из серьёзного преступления устроили клоунаду.

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 16:41

    Тимуровца с Первомайки и его братков со стволами арестовали?